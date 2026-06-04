ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 4 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

YENİMAHALLE

Macun Mahallesi'nde, 204. Cadde içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Macun Mahallesi'nin bir kısmı ile 204. Cadde çevresi etkilenmektedir.

ÇANKAYA

Huzur Mahallesi'nde, 1218. Cadde üzerinde bulunan 300 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 4 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 arasında su verilemeyecektir. Arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmiştir. Kesintiden Aşağı Öveçler, Huzur, Ata, Gökkuşağı ve Cevizlidere mahalleleri ile Sokullu Mehmet Paşa ve Karapınar mahallelerinin alt kotlarında bulunan bölgeler etkilenmektedir.

KAHRAMANKAZAN

Saray Mahallesi'nde, Çan İçi Caddesi üzerinde bulunan 700 milimetrelik ana içme suyu iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle 3 Haziran 2026 tarihinde başlayan plansız su kesintisinin 4 Haziran 2026 saat 19.00'a kadar sürmesi beklenmektedir. Kesintiden Dağyaka Mahallesi, Saray Mahallesi, Atom Caddesi, TUSAŞ HAB Bölgesi ve 164. bölge etkilenmektedir.