ASKİ Ankara su kesintisi! 30 Nisan-1 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 30 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yenimahalle

30 Nisan 2026 tarihinde saat 13.00 ile 21.00 arasında Avcılar Mahallesi Karahöyük Caddesi ile 133 Sokak içerisinde yapılan zemin etüdü çalışması sırasında 125’lik duktil borunun zarar görmesi nedeniyle plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Bu kesintiden Çiğdemtepe, Barıştepe, Burç, Kaletepe, Güventepe ve Avcılar mahalleleri etkilenmektedir.

30 Nisan 2026 tarihinde saat 16.30 ile 22.00 arasında Yakacık Mahallesi 3589 Sokak içerisinde meydana gelen içme suyu borusu arızası nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti Yakacık Mahallesi 3589 Sokak ve çevresini etkilemektedir.

30 Nisan 2026 tarihinde saat 14.10 ile 18.00 arasında Ahlatlıbel Mahallesi 1824. Cadde içerisinde bulunan 90’lık içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle mahallenin bir kısmına su verilememektedir. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.