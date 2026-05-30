ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 30 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

MAMAK

30 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.30'da başlayan arıza nedeniyle Mamak ilçesinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanmaktadır. Pompa istasyonunda meydana gelen elektrik arızasından kaynaklanan kesintinin 23.55'te giderilmesi planlanmaktadır. Arızanın ardından suyun şebekeye yeniden dolması ve özellikle yüksek kotlarda bulunan abonelere ulaşması zaman alabilecektir. Kesintiden Bostancık, Ekin, Başak, Altıağaç, Karaağaç, Hüseyin Gazi, Harman, Bahçeleriçi, Gülveren, Hürel, Şafaktepe, Mehtap, Dostlar, Tepecik, Derbent, Araplar, Büyük Kayaş, Köstence, Üreğil, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Durali Alıç, Yeşilbayır, Şahap Gürler, Yeni Bayındır, Eski Bayındır, Kusunlar, Kıbrısköyü, Kutludüğün, Ortaköy, Lalahan İstasyon, Lalahan Karşıyaka, Küçükkayaş, Çağlayan, Tuzluçayır ve Misket mahalleleri etkilenmektedir.

ÇUBUK

30 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.10'da başlayan su kesintisi, Sığırlıhacı Mahallesi'ndeki su deposunda gerçekleştirilen temizlik çalışması nedeniyle uygulanmaktadır. Çalışmaların 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00'te tamamlanması öngörülmektedir. Kesintiden yalnızca Sığırlıhacı Mahallesi etkilenmektedir.

YENİMAHALLE

30 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.05'te başlayan plansız su kesintisi, İnönü Mahallesi Şehit Yılmaz Güneş Caddesi'nde meydana gelen su arızası nedeniyle uygulanmaktadır. Arızanın giderilmesinin ardından suyun saat 19.00'da yeniden verilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Şehit Yılmaz Güneş Caddesi'nin bir bölümü etkilenmektedir.

ALTINDAĞ

30 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.20'de başlayan plansız su kesintisi, pompa istasyonunda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesiyle birlikte suyun aynı gün saat 23.59'a kadar yeniden verilmesi hedeflenmektedir. Ancak şebekenin dolması ve yüksek kotlardaki bölgelere su ulaşması zaman alabilecektir. Kesintiden Gültepe, Örnek, Kale, Başpınar, Karapürçek, Doğantepe, Feridun Çelik, Yıldıztepe, Güneşevler, Beşikkaya, Battalgazi, Ulubey, Tatlar ve Kavaklı mahalleleri etkilenmektedir.

KAHRAMANKAZAN

28 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.30'da başlayan plansız su kesintisi, Saray Mahallesi Çan İçi Caddesi'nde bulunan 700'lük içme suyu ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle uygulanmaktadır. Arızanın giderilmesi ve suyun yeniden verilmesi için hedeflenen saat 30 Mayıs 2026 günü 19.00'dur. Kesintiden Saray Mahallesi, Atom Caddesi, TUSAŞ yerleşim bölgesi ve 164 numaralı bölge etkilenmektedir.