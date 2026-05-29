ASKİ Ankara su kesintisi! 29-30 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

GÖLBAŞI

Gölbaşı ilçesi Oğulbey Mahallesi 3092. Sokak üzerinde bulunan 100'lük içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00'de başlamış olup çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun saat 15.30 itibarıyla yeniden verilmesi planlanmaktadır. Arızanın giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintiden Oğulbey Mahallesi etkilenmektedir.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesi Elvan Mahallesi 1544. Cadde üzerinde bulunan 100 mm çapındaki dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.10'da başlamış olup suyun saat 18.00 itibarıyla yeniden verilmesi öngörülmektedir. Arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Kesintiden Piyade Mahallesi'nin bir kısmı ile Elvan Mahallesi'nin bir kısmı etkilenmektedir.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesi Fasıl Mahallesi Nallıhan Yolu üzerinde bulunan 63'lük PVC boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.45'te başlamış olup çalışmaların saat 16.00'ya kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Kesintiden Fasıl Mahallesi ve çevresi etkilenmektedir.

KAHRAMANKAZAN

Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi Çan İçi Caddesi üzerinde bulunan 700'lük içme suyu ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 28 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.30'da başlamış olup arızanın giderilmesinin ardından suyun 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.00 itibarıyla yeniden verilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Saray Mahallesi, Atom Caddesi, TAI HAB Bölgesi ve 164. Sokak çevresi etkilenmektedir.