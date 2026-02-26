ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 26 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

YENİMAHALLE

Kesinti Nedeni: Arıza

Arıza Tarihi: 26.02.2026 Saat 16.20

Tamir Tarihi: 26.02.2026 Saat 22.00

Detay: Yakacık Mahallesi 3972 Sokak içerisinde bulunan 100 mm çapındaki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Yakacık Mahallesi 3972 Sokak ve çevresi

SİNCAN

Kesinti Nedeni: Arıza

Arıza Tarihi: 26.02.2026 Saat 17.00

Tamir Tarihi: 27.02.2026 Saat 08.00

Detay: Sincan ilçesi Törekent Mahallesi Ahmet Andiçen Caddesi içerisinde üçüncü şahıslardan kaynaklanan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Törekent Mahallesi ile Gökçek Mahallesi'nin tamamı.