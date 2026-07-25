ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 25 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

HAYMANA

Haymana ilçesinde, Başdeğirmen bölgesindeki elektrik kesintisi nedeniyle 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Seyran, Kayabaşı, Medrese, Yeni ve Çaldağ mahalleleri etkilenecektir. Ekipler arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürürken tankerlerle içme suyu depolarına su takviyesi yapılmaktadır.

YENİMAHALLE

Yuva T41 deposunda Enerjisa kaynaklı meydana gelen arıza nedeniyle pompalar durmuştur. Bu nedenle 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.35 ile 18.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Yuva Köyü, Yuva Mahallesi ve Mebuskent etkilenecektir.

Yakacık Mahallesi 4026. Cadde’de bulunan 100 milimetrelik PVC boruda oluşan hasar nedeniyle 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.35 ile 16.30 arasında plansız su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 4026. Cadde ve çevresi etkilenecektir.

MAMAK

Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi’nde bulunan PE 10 Pompa İstasyonu’nda meydana gelen arıza nedeniyle Mamak ilçesinin bazı bölgelerinde plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintinin 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.00’e kadar sürmesi beklenmektedir.

Kesintiden Bostancık, Ekin, Başak, Altıağaç, Karaağaç, Hüseyin Gazi, Harman, Bahçeleriçi, Gülveren, Hürel, Şafaktepe, Mehtap, Dostlar, Tepecik, Derbent, Araplar, Büyükkayaş, Köstence, Üreğil, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Durali Alıç, Yeşilbayır, Şahap Gürler, Yeni Bayındır, Eski Bayındır, Kusunlar, Kıbrısköyü, Kutludüğün, Ortaköy, Lalahan İstasyon, Lalahan Karşıyaka, Küçükkayaş, Çağlayan, Tuzluçayır ve Misket mahalleleri etkilenecektir.

ALTINDAĞ

Aydınlıkevler Mahallesi’nde bulunan PE 10 Pompa İstasyonu’nda meydana gelen arıza nedeniyle Altındağ ilçesinin tamamında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.10’da başlamış olup çalışmaların saat 23.55’e kadar tamamlanması planlanmaktadır.

ETİMESGUT

Altay Mahallesi, Ayaş Ankara Yolu Bulvarı’nda bulunan 600 milimetrelik dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.10 ile 21.00 arasında plansız su kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden Şeker, Altay, Şehit Osman Avcı, Tunahan ve Eryaman mahalleleri ile Devlet Mahallesi’nin bir bölümü etkilenecektir. Ekipler arızanın en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.