ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Hazian Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 25 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

GÖLBAŞI

İncek Mahallesi 1021. Sokak üzerinde bulunan 110’luk içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Bu nedenle İncek Mahallesi’nin bir kısmına 25 Haziran 2026 saat 13.30 ile 19.00 arasında su verilemeyecektir.

MAMAK

General Zeki Doğan Mahallesi İmam Âlim Sultan Caddesi üzerinde bulunan Q150’lik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Bu nedenle General Zeki Doğan Mahallesi, Mutlu Mahallesi ve Kutlu mahallelerinin üst kotlarına 25 Haziran 2026 saat 13.30 ile 20.30 arasında su verilemeyecektir. Arızayı en kısa sürede gidermek amacıyla ekiplerin sahadaki çalışmaları aralıksız devam etmektedir.