Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Hazian Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Hazian Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 25 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

GÖLBAŞI

İncek Mahallesi 1021. Sokak üzerinde bulunan 110’luk içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Bu nedenle İncek Mahallesi’nin bir kısmına 25 Haziran 2026 saat 13.30 ile 19.00 arasında su verilemeyecektir.

MAMAK

General Zeki Doğan Mahallesi İmam Âlim Sultan Caddesi üzerinde bulunan Q150’lik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Bu nedenle General Zeki Doğan Mahallesi, Mutlu Mahallesi ve Kutlu mahallelerinin üst kotlarına 25 Haziran 2026 saat 13.30 ile 20.30 arasında su verilemeyecektir. Arızayı en kısa sürede gidermek amacıyla ekiplerin sahadaki çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
Rozetlerini Erdoğan taktı: 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Erdoğan, 3 belediye başkanına daha AK Parti rozeti taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

Bu sözler sana Bünyamin başkan: Tasvip etmem mümkün değil

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Evini satıp 1 kilogram altın aldı, kaybı çok büyük
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
Almanya'da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın

Termometreler çıldıracak: Evden çıkmayın
Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler

Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler
Emniyet teşkilatına yönelik kullandığı ifadeler başına dert açtı! Hemen evinden alındı

Polislerle ilgili ileri geri konuştu, hemen evinden alındı
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısı 10 binleri bulabilir

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi