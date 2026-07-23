ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 23 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KEÇİÖREN

Uyanış Mahallesi Gülbaba Caddesi’nde bulunan N5 500’lük çelik boruda meydana gelen arıza nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.45 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Uyanış, Köşk, Pınarbaşı, Aktepe ve Yeşiltepe mahalleleri etkilenecektir.

NALLIHAN

Soyukkuyu ve Kuruca mahallelerinin içme suyu depolarına giden ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.40’ta başlayan su kesintisi saat 20.00’ye kadar uzatılmıştır. Kesintiden Soğukkuyu ve Kuruca mahalleleri etkilenecektir.

ÇANKAYA

Beytepe Mahallesi Beyler Caddesi’nde bulunan 300’lük çelik boruda meydana gelen arıza nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.20 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Mutlukent Mahallesi’nin üst kotları, Angora Bulvarı, Alacaatlı Mahallesi’nin bir kısmı, Dodurga Mahallesi’nin bir kısmı, Koru Mahallesi’nin bir kısmı, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi ve Beytepe Mahallesi’nin alt kotları etkilenecektir.

PURSAKLAR

Mimar Sinan Mahallesi Volkan Sokak’ta meydana gelen arıza nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.05 ile 18.05 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Mimar Sinan Mahallesi’nin bir kısmı etkilenecektir.

GÖLBAŞI

Taşpınar Mahallesi 2838. Sokak’ta bulunan 100’lük içme suyu hattında yapılacak branşman bağlantısı nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Taşpınar Mahallesi’nin bir kısmı etkilenecektir.

İncek Mahallesi 989. Sokak’ta bulunan 100’lük içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden İncek Mahallesi’nin bir kısmı etkilenecektir.