ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 23 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Mamak

Mamak ilçesinde, Yeni Bayındır Mahallesi 1830. Cadde içerisinde bulunan Q150 çapındaki içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 23 Haziran 2026 saat 13.00 ile 20.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Yeni Bayındır Mahallesi, Küçük Kayaş Mahallesi ve Yeşilbayır Mahallesi’nin üst kotları etkilenecektir.

Sincan

Sincan ilçesinde, Menderes Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan P355 milimetre çapındaki ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle 23 Haziran 2026 saat 17.00 ile 23.55 arasında plansız su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden 29 Ekim Mahallesi, Çoğlu Mahallesi, Menderes Mahallesi ve Adalet Mahallesi etkilenecektir.

Keçiören

Keçiören ilçesinde, Karşıyaka Mahallesi Karşıyaka Sokak içerisinde bulunan Q110 çapındaki polietilen boruda meydana gelen arıza nedeniyle 23 Haziran 2026 saat 17.00 ile 20.00 arasında plansız su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Karşıyaka Mahallesi ve çevresi etkilenecektir.

Pursaklar

Pursaklar ilçesinde, Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana gelen arızadan kaynaklı olarak 23 Haziran 2026 saat 17.05 ile 21.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Mimar Sinan Mahallesi’nin bir kısmı etkilenecektir.

Pursaklar ilçesinde, Kösrelik Kızığı Mahallesi’nde bulunan muhtelif sokaklarda meydana gelen arıza nedeniyle 23 Haziran 2026 saat 16.00 ile 19.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Kösrelik Kızığı Mahallesi etkilenecektir.

Gölbaşı

Gölbaşı ilçesinde, Kızılcaşar Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde bulunan 90 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 23 Haziran 2026 saat 15.30 ile 20.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Tek Yapı Kooperatifi etkilenecektir.