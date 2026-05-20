ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇUBUK

20.05.2026 tarihinde saat 16.35’te meydana gelen içme suyu arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Arıza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde İzzet Begoviç Caddesi ile Feyz Sokak kesişiminde oluşmuştur. Ekipler, arızayı en kısa sürede giderebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Su hizmetinin 20.05.2026 saat 19.00 itibarıyla yeniden verilmesi planlanmaktadır. Kesintiden İzzet Begoviç Caddesi ve bağlı sokaklar etkilenecektir.