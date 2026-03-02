ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Pursaklar

Pursaklar ilçesinde, Saray Fatih Mahallesi Mahmudiye Küme Evleri içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle 2 Mart 2026 tarihinde saat 17.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden Saray Fatih Mahallesi Mahmudiye Küme Evleri etkilenmiştir.