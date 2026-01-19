ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 19 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Polatlı

Polatlı ilçesinde arıza kaynaklı bir su kesintisi yaşanacaktır.

Arıza tarihi 19 Ocak 2026 saat 09.00, tamir tarihi ise 19 Ocak 2026 saat 18.00 olarak bildirilmiştir.

Şehitlik Mahallesi 13 Eylül Caddesi'nde bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 19 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında su verilemeyecektir. Arızanın giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Süreç boyunca gösterilen anlayış ve destek için teşekkür edilmektedir.

Kesintiden Şehitlik Mahallesi'nin bir kısmı etkilenecektir.

Gölbaşı

Gölbaşı ilçesinde arıza kaynaklı bir su kesintisi yaşanacaktır.

Arıza tarihi 19 Ocak 2026 saat 12.00, tamir tarihi ise 19 Ocak 2026 saat 19.00 olarak açıklanmıştır.

Gölbaşı ilçesi Koparan Mahallesi'nde bulunan 150'lik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 19 Ocak 2026 tarihinde saat 12.00 ile 19.00 arasında su verilemeyecektir. Arızayı en kısa sürede giderebilmek amacıyla ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Gösterilen anlayış için teşekkür edilmektedir.