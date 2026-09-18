ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 18 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Beypazarı

Ayvaşık Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesinde bulunan 110'luk polietilen boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle arıza oluşmuştur. Arıza 18 Eylül 2026 tarihinde saat 14.35'te meydana gelmiş olup, ekipler sahada aralıksız çalışarak saat 18.00'e kadar tamir edeceklerdir. Bu süreçte Ayvaşık Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi ve civarında plansız su kesintisi yaşanmaktadır.

Çubuk

Çubuk İlçesi Dumlupınar Mahallesinde meydana gelen boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Arıza 18 Eylül 2026 tarihinde saat 15.35'te başlamış olup, ekiplerin çalışmaları sonucunda saat 17.30'da giderilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Dumlupınar Mahallesi etkilenmektedir.

Pursaklar

Pursaklar İlçesi Fatih Mahallesi Paydos Sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Arıza 18 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da meydana gelmiş olup, tamir çalışmalarının saat 18.00'e kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Kesintiden Fatih Mahallesinin bir kısmı etkilenmektedir.

Etimesgut

Atakent Mahallesi 1491 Sokak içerisinde bulunan Ø110 dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle saat 09.00 ile 18.00 arasında plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Ekipler arızayı en kısa sürede gidermek için sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintiden Atakent Mahallesinin bir kısmı etkilenmektedir.

Yenimahalle

İvedikköy Hurdacılar Sitesi 3876 Sokak içerisinde Ø250'lik duktil boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Arıza saat 10.10'da meydana gelmiş olup, tamir çalışmalarının saat 18.00'e kadar tamamlanması planlanmaktadır. Kesintiden Hurdacılar Sitesi 3876 Sokak ve civarı etkilenmektedir.

Ayrıca Çakırlar Mahallesi 2294 Sokak içerisinde Ø150'lik çelik boruda meydana gelen arıza nedeniyle de plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Bu arıza saat 10.15'te meydana gelmiş olup, tamir çalışmalarının saat 18.00'e kadar tamamlanması planlanmaktadır. Kesintiden Çakırlar Mahallesi 2294 Sokak, Ardanov Sitesi, Mesutevler Sitesi 2555 Sokak, 2550 Sokak ve civarı etkilenmektedir.