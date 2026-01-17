ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 17 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Polatlı

17 Ocak 2026 tarihinde gece saatlerinde Yüzükbaşı ana isale hattında meydana gelen arıza ekipler tarafından giderilmiş ve su akışı yeniden sağlanmıştır. Ancak depoların dolması ve üst kotlarda bulunan abonelere suyun ulaşması zaman alabilmektedir. Bu nedenle 11.00 ile 18.00 saatleri arasında Mehmet Akif Mahallesi, Şehitlik Mahallesi ve Şentepe Mahallesi'nin bir bölümünde kısa süreli su kesintileri ve basınç düşüklüğü yaşanabilmektedir.

Yenimahalle

17 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00 itibarıyla Ata Mahallesi içerisinde bulunan 300 mm çapındaki duktil borulu içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Kesintinin 17.00'ye kadar sürmesi beklenmektedir. Ata Mahallesi ve Susuz Mahallesi bu kesintiden etkilenmektedir.

Aynı gün saat 13.40'ta Susuz Mahallesi İstanbul Yolu Çamlıdere hattında yürütülen 2200'lük imalat çalışması sırasında 300 mm çapındaki duktil boruda düşme tehlikesi oluşmuştur. Bu nedenle pompalar durdurulmuş ve plansız su kesintisi uygulanmıştır. Kesintinin 19.00'a kadar devam etmesi öngörülmektedir. Susuz Köyü ve Dempa Sanayi Sitesi etkilenmektedir.

Etimesgut

17 Ocak 2026 tarihinde Ata Mahallesi'nde bulunan 300 mm çapındaki duktil borulu içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle, Etimesgut ilçesinde Yavuz Selim Mahallesi ile Şeyh Şamil Mahallesi'nin bazı bölümlerinde 12.15 ile 17.00 saatleri arasında basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşanabilmektedir.

Aynı gün Susuz Mahallesi İstanbul Yolu üzerinde yer alan 2200 mm çapındaki Çamlıdere içme suyu imalat hattında, 300 mm'lik duktil borunun düşme riski nedeniyle Susuz Pompa Hattı durdurulmuştur. Bu durum nedeniyle 13.55 ile 19.00 saatleri arasında Göksu Mahallesi'nin bir bölümünde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir.

Kazan

17 Ocak 2026 tarihinde Yenimahalle ilçesi Ata Mahallesi'nde bulunan 300 mm çapındaki duktil borulu içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Kesintinin 13.30 ile 18.30 saatleri arasında sürmesi beklenmektedir. Saray, Bayraktar, Aksoy ve Bağlı caddeleri ile bu caddelere bağlı sokaklar kesintiden etkilenmektedir.