ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Ocak 2026 hafta sonu Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17-18 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17-18 Ocak hafta sonu Ankara su kesintisi saatleri!

ÇANKAYA'DA PLANSIZ KESİNTİSİ

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen altyapı arızası nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda plansız su kesintisi yaşandı. Yetkililer, arızanın giderilmesi için ekiplerin gün boyu sahada çalışma yürüttüğünü bildirdi.

ARIZA ALACAATLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELDİ

16 Ocak 2026 tarihinde saat 15.15'te başlayan kesintinin, Alacaatlı Mahallesi 5030 Sokak içerisinde bulunan Q160 çapındaki PE boruda oluşan arızadan kaynaklandığı öğrenildi. Boru arızası nedeniyle bölgeye geçici olarak su verilemedi.

SU ÜST KOTLARA SAAT 21.00'DE ULAŞTI

Onarım çalışmaları devam ederken, saat 21.00 itibarıyla suyun üst kotlara kademeli olarak ulaşmaya başladığı belirtildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla arızanın gece saatlerinde tamamen giderilmesi hedeflendi.

KESİNTİDEN ETKİLENEN SOKAK VE CADDELER

Plansız su kesintisinden Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan Şehit Eren Bülbül Caddesi'nin bir bölümü ile 5030 Sokak, 3381/1, 3381/2, 3381, 5022, 5025 numaralı sokaklar ve çevresi etkilendi.

TAMİR ÇALIŞMASI GECE SAATLERİNDE TAMAMLANDI

Yetkililer, tamir işlemlerinin 16 Ocak 2026 saat 23.55 itibarıyla tamamlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada vatandaşlardan yaşanan mağduriyet nedeniyle özür dilenirken, gösterilen sabır ve anlayış için teşekkür edildi.

