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ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 17 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

GÖLBAŞI

Kızılcaşar Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan 225'lik içme suyu hattında branşman bağlantısı yapılması nedeniyle arıza kaynaklı su kesintisi gerçekleştirilmiştir. Tek Yapı Kooperatifi bölgesinde 17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile saat 19.00 arasında su verilemeyecektir. Ekipler arızayı en kısa sürede giderebilmek amacıyla sahada kesintisiz olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süreçte gösterilen anlayış ve destek için teşekkür edilmektedir. Kesintiden etkilenen yer Tek Yapı Kooperatifi'dir.

ETİMESGUT

Yapracık Mahallesi Golfkent Sitesi içerisindeki 100 milimetrelik dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle saat 14.50 ile saat 17.50 arasında plansız su kesintisi yaşanmıştır. Ekipler arızayı en kısa sürede çözebilmek amacıyla sahada kesintisiz olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süreçte gösterilen anlayış ve destek için teşekkür edilmektedir. Kesintiden etkilenen yerler Golfkent Sitesi ve çevresidir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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