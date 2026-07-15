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ASKİ Ankara su kesintisi! 15-16 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 15-16 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 15 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ETİMESGUT

Eryaman Mahallesi’ndeki 100 milimetrelik dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 11 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.20 ile 17.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden Eryaman Köyiçi etkilenmiştir. Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

YENİMAHALLE

İlkyerleşim Mahallesi’ndeki 1901. Cadde üzerinde bulunan 100 milimetrelik çelik boruda meydana gelen arıza nedeniyle 11 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.25 ile 20.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden İlkyerleşim Mahallesi, 1901. Cadde ve çevresi etkilenmiştir. Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

GÖLBAŞI

Kızılcaşar Mahallesi’ndeki 13 Ekim Caddesi üzerinde bulunan 110 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 11 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.35 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden Tek Yapı Kooperatifi etkilenmiştir. Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

KEÇİÖREN

Gümüşdere Mahallesi’ndeki 1. Sokak üzerinde bulunan 100 milimetrelik düktil boruda meydana gelen arıza nedeniyle 11 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden Gümüşdere Mahallesi ve çevresi etkilenmiştir. Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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