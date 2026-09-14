ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 14 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Şereflikoçhisar

Hacıenbiya Mahallesi'nde meydana gelen dağıtım şebeke hattı arızası nedeniyle 14 Eylül 2026 tarihinde saat 16.40 ile 18.40 arasında yaklaşık iki saatlik plansız su kesintisi yaşanacaktır. Ekipler arızayı en kısa sürede gidermek için sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintiden Yeşilova, Hacıenbiya, Tuzla, Emek ve Cumhuriyet mahalleleri etkilenmektedir.

Polatlı

Gülveren Mahallesi Asena Caddesi üzerinde, İğciler köy yolunda bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında çapı 160 milimetre olan polietilen boruda meydana gelen arıza nedeniyle 14 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.00 arasında su verilemeyecektir. Ekipler arızayı en kısa sürede gidermek için sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintiden Gülveren Mahallesi'nin bir kısmı etkilenmektedir.

Çamlıdere

Enerjisa'nın bakım çalışması nedeniyle Avdan Terfi İstasyonu'nda yaşanan elektrik kesintisi sonucunda 14 Eylül 2026 tarihinde saat 10.40 ile 21.00 arasında su verilememektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dilenmekte ve anlayış gösterilmesi rica edilmektedir. Kesintiden Avdan Mahallesi, Kuşçular Mahallesi ile Beyler Mahallesi'ne bağlı Gölünyazı ve Dikilitaş Kümeevleri etkilenmektedir.

Keçiören

Basınevleri Selçuklu Caddesi üzerinde Metehan İnşaat firmasının çalışması sırasında çapı 125 milimetre olan duktil şebeke hattında meydana gelen arızanın onarılabilmesi için 14 Eylül 2026 tarihinde saat 14.10 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dilenmektedir. Kesintiden Basınevleri, Emrah, Karargahtepe, Çiçekli, 19 Mayıs ve Tepebaşı mahalleleri ile civarı etkilenmektedir.

Gölbaşı

İncek Mahallesi Ece Sokak üzerinde 225 milimetrelik içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. İncek Mahallesi'nin bir kısmına 14 Eylül 2026 tarihinde saat 16.40 ile aynı gün saat 22.00 arasında su verilemeyecektir. Ekipler arızayı en kısa sürede gidermek için sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintiden İncek Mahallesi etkilenmektedir.