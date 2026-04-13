ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 13 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

13 Nisan 2026 saat 12.30 ile 18 Nisan 2026 saat 18.00 arasında ana isale hattından Melihşah Mahallesi su deposuna yapılacak bağlantı nedeniyle Saracalar Mahallesi ve Balıkhisar Mahallesi’nde 12.15 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca aynı gün saat 15.20 ile 18.00 arasında Yıldırım Mahallesi İlkokul Sokak’ta müteahhit firma tarafından yapılan kazı çalışması sırasında dağıtım hattına zarar verilmesi nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

ÇUBUK

13 Nisan 2026 saat 11.30 ile 18.00 arasında Esenboğa Mahallesi Melikşah Caddesi’nde meydana gelen boru arızası nedeniyle Melikşah Mahallesi’nde su kesintisi uygulanmaktadır.

ETİMESGUT

13 Nisan 2026 saat 12.40 ile 17.00 arasında Aşağıyurtçu Mahallesi’nde bulunan dağıtım şebeke hattındaki arıza nedeniyle Aşağıyurtçu Mahallesi ile Golfkent’in tamamında su kesintisi yapılmaktadır. Ayrıca saat 16.05 ile 23.00 arasında Oğuzlar Mahallesi’nde oluşan arıza nedeniyle Oğuzlar Mahallesi’nin tamamı ile Ayyıldız Mahallesi ve Topçu Mahallesi’nin bir kısmında su kesintisi uygulanacaktır.

ÇAMLIDERE

13 Nisan 2026 saat 14.40 ile 17.00 arasında Beyler Mahallesi Ortatepe Mevkii’nde bulunan dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle Ortatepe Mevkii ve Dikilitaş Mevkii’nde su kesintisi yapılmaktadır.

POLATLI

13 Nisan 2026 saat 15.30 ile 19.00 arasında Şehitlik Mahallesi Şehitlik Kaşı Caddesi’nde bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle Şehitlik Mahallesi’nde su kesintisi uygulanacaktır.