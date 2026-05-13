ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 13 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

YENİMAHALLE

Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 204. Cadde içerisinde bulunan Ø100 mm çapındaki düktil boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.50 ile 18.00 arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Kesintiden Macun Mahallesi 204. Cadde ve Acity çevresi etkilenmektedir.

MAMAK

Mamak ilçesinde Küçük Kayaş Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerindeki P-25 pompa istasyonunda vana ve debimetre değişimi yapılacağından dolayı 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 21.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Küçük Kayaş, Yeni Bayındır, Kıbrıs Köyü, Yeşilbayır, Kusunlar ve Eski Bayındır mahallelerinin tamamı ile Boğaziçi, Dutluk, Fahri Korutürk, Üreğil, Kutludüğün, Lalahan ve İstasyon mahallelerinin üst kotları etkilenecektir.

ÇUBUK

Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Alaca 1. Sokak’ta meydana gelen boru arızası nedeniyle 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.30 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Ziya Ülhak Caddesi’ne bağlı sokaklar etkilenmektedir.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi 2134. Sokak içerisinde bulunan Ø100 dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.20 ile 20.00 arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Kesintiden Alsancak Mahallesi, 30 Ağustos Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesi etkilenmektedir.