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ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 11 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AYAŞ

Ayaş ilçesinde, Enerjisa kaynaklı çalışmalar nedeniyle 15 Haziran 2026 saat 07.00 ile 16 Haziran 2026 saat 17.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ayaş ilçe merkezi ile Başayaş Mahallesi etkilenecektir. ASKİ, yaşanacak aksaklıktan dolayı özür dileyerek vatandaşlardan sabır ve anlayış beklediğini belirtmiştir.

POLATLI

Polatlı ilçesinde, Mehmetakif Mahallesi Ümit Sokak'ta bulunan içme suyu dağıtım şebekesindeki 110 milimetrelik PVC boru arızası nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 20.00 arasında plansız su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Mehmetakif Mahallesi'nin tamamı ile Gazi ve Şehitlik mahallelerinin bir bölümü etkilenecektir. Arızanın giderilmesi için ekiplerin sahadaki çalışmaları devam etmektedir.

YENİMAHALLE

Yenimahalle ilçesinde, Batısitesi Mahallesi 1820. Cadde üzerinde bulunan Fetih Sitesi önündeki 200 milimetrelik düktil boru arızası nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde saat 14.50 ile 19.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Batısitesi Mahallesi 1820. Cadde ve çevresi etkilenecektir. ASKİ, vatandaşlardan anlayış beklediğini ifade etmiştir.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde, Yeni Bağlıca Mahallesi 2287. Sokak'ta bulunan 110 milimetrelik dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde saat 16.30 ile 20.00 arasında plansız su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Yeni Bağlıca Mahallesi'nin bir bölümü etkilenecektir. Arızanın en kısa sürede giderilebilmesi için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürmektedir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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