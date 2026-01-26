Haberler

Askerlik 3 aya düşecek mi? Askerlik kaç ay sürüyor, bedelli askerlik kaç gün?
Güncelleme:
Askerlik süresi ve bedelli askerlik hakkında son gelişmeler, gündemdeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Vatandaşlar, askerlik kaç ay sürecek, bedelli askerlik kaç gün ve ücreti ne olacak gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, askerlik 3 aya düşecek mi? Askerlik kaç ay sürüyor, bedelli askerlik kaç gün?

Türkiye'de askerlik süresi her dönemde gündem oluyor. Son tartışmalar "Askerlik gerçekten 3 aya mı düşecek?" sorusunu yeniden öne çıkarırken, normal askerlik süresi, bedelli askerlik gün sayısı ve bedelin ne kadar olduğu merak konusu haline geldi. Askerlikteki güncel uygulamalar ve olası değişikliklerle ilgili detaylar haberin devamında…

ASKERLİK 3 AYA DÜŞECEK Mİ?

Türkiye'de askerlik süresi zaman zaman tartışma konusu olsa da, 26 Ocak 2026 itibarıyla askerlik süresinin 3 aya düşürüldüğüne dair resmi bir açıklama yok. Mevcut uygulamada askerlik, kanunla belirlenen süreler çerçevesinde devam ediyor ve sürenin kısalması için henüz resmî bir adım atılmış değil.

ASKERLİK KAÇ AY SÜRÜYOR?

Zorunlu askerlik süresi genel olarak 6 ay olarak uygulanıyor. Ancak sınıf, görev ve eğitim türüne göre bu süre değişiklik gösterebiliyor; bazı askerler daha kısa ya da uzun süreli temel eğitim ve görev sürecinden geçiyor.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Bedelli askerlik uygulaması, normal askerliğe kıyasla oldukça kısa bir süreyi kapsıyor. 2026 itibarıyla bedelli askerlik kapsamında yükümlüler yaklaşık 32 gün süren bir eğitimden geçiyor. Bu süre, temel askerlik eğitimi ve gerekli idari işlemleri içeriyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı bedelli askerlik ücreti 333.088 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu bedel, başvuru sırasında tek seferde ödeniyor ve ödenmediği takdirde başvuru geçersiz sayılıyor.

