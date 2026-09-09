Aşk ve Taht nerede çekiliyor, Aşk ve Taht dizisi setleri nerede?

Aşk Ve Taht dizisi setleri nerede, çekimler hangi bölgelerde yapılıyor soruları gündemde. Dizinin tarihi hikâyesine uygun olarak hazırlanan mekanlar dikkat çekerken, izleyiciler Aşk ve Taht çekimlerinin gerçekleştirildiği yerleri öğrenmek istiyor.

AŞK VE TAHT NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aşk ve Taht dizisi çekim yeri, yapımın tarihi atmosferini merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Selçuklu dönemini ekrana taşıyan dizinin çekimleri, dönemin saray yaşamını ve tarihi dokusunu yansıtacak şekilde hazırlanan özel platolarda gerçekleştiriliyor.

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN SETLERİ NEREDE?

Aşk ve Taht'ın ana çekim adresi, Bozdağ Film Platoları olarak öne çıkıyor. Dönemin mimarisini ve saray hayatını yansıtmak amacıyla hazırlanan platolarda dizinin pek çok sahnesi çekiliyor. Böylece izleyiciye Selçuklu dönemini hissettiren geniş ve detaylı bir görsel dünya sunuluyor.

AŞK VE TAHT HANGİ ŞEHİRLERDE GEÇİYOR?

Dizinin hikâyesi yalnızca tek bir mekânla sınırlı kalmıyor. Senaryoda Konya Sarayı, Kalonoros (Alanya), Akdeniz limanları ve Anadolu'daki savaş alanları gibi farklı bölgeler ön plana çıkıyor. Ancak bu geniş coğrafyayı anlatan sahnelerin önemli bölümü özel olarak kurulan plato ve stüdyo ortamlarında hayata geçiriliyor.

AŞK VE TAHT ÇEKİMLERİ NEDEN PLATODA YAPILIYOR?

Aşk ve Taht'ın tarihi atmosferinin oluşturulmasında plato çekimleri önemli bir yere sahip. Saraylar, avlular, sokaklar ve dönemin yaşamını yansıtan farklı alanlar için hazırlanan dekorlar, dizinin hikâyesine uygun bir görünüm oluşturuyor. Böylece Selçuklu döneminin siyasi mücadeleleri ve karakterlerin yaşadığı olaylar daha güçlü bir atmosfer içerisinde ekrana taşınıyor.