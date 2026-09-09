Haberler

Aşk ve Taht nerede çekiliyor, Aşk ve Taht dizisi setleri nerede?

Aşk ve Taht nerede çekiliyor, Aşk ve Taht dizisi setleri nerede?
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aşk ve Taht nerede çekiliyor, Aşk ve Taht dizisinin setleri nerede soruları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Selçuklu dönemini konu alan dizinin çekim mekanları ve kullanılan setler, yapımın etkileyici atmosferini merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Aşk Ve Taht dizisi setleri nerede, çekimler hangi bölgelerde yapılıyor soruları gündemde. Dizinin tarihi hikâyesine uygun olarak hazırlanan mekanlar dikkat çekerken, izleyiciler Aşk ve Taht çekimlerinin gerçekleştirildiği yerleri öğrenmek istiyor.

AŞK VE TAHT NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aşk ve Taht dizisi çekim yeri, yapımın tarihi atmosferini merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Selçuklu dönemini ekrana taşıyan dizinin çekimleri, dönemin saray yaşamını ve tarihi dokusunu yansıtacak şekilde hazırlanan özel platolarda gerçekleştiriliyor.

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN SETLERİ NEREDE?

Aşk ve Taht'ın ana çekim adresi, Bozdağ Film Platoları olarak öne çıkıyor. Dönemin mimarisini ve saray hayatını yansıtmak amacıyla hazırlanan platolarda dizinin pek çok sahnesi çekiliyor. Böylece izleyiciye Selçuklu dönemini hissettiren geniş ve detaylı bir görsel dünya sunuluyor.

AŞK VE TAHT HANGİ ŞEHİRLERDE GEÇİYOR?

Dizinin hikâyesi yalnızca tek bir mekânla sınırlı kalmıyor. Senaryoda Konya Sarayı, Kalonoros (Alanya), Akdeniz limanları ve Anadolu'daki savaş alanları gibi farklı bölgeler ön plana çıkıyor. Ancak bu geniş coğrafyayı anlatan sahnelerin önemli bölümü özel olarak kurulan plato ve stüdyo ortamlarında hayata geçiriliyor.

AŞK VE TAHT ÇEKİMLERİ NEDEN PLATODA YAPILIYOR?

Aşk ve Taht'ın tarihi atmosferinin oluşturulmasında plato çekimleri önemli bir yere sahip. Saraylar, avlular, sokaklar ve dönemin yaşamını yansıtan farklı alanlar için hazırlanan dekorlar, dizinin hikâyesine uygun bir görünüm oluşturuyor. Böylece Selçuklu döneminin siyasi mücadeleleri ve karakterlerin yaşadığı olaylar daha güçlü bir atmosfer içerisinde ekrana taşınıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Savunma Bakanının konvoyu vuruldu! Rehin alınanlar var
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında 'bilgisayar çaldı' iddiası: O anlar güvenlik kamerasında

Ünlü oyuncuya olay hırsızlık suçlaması
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları hemen değiştirildi
Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı

Örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı, duyanlar şaştı kaldı
Norveç Kralı 5. Harald için Oslo'da cenaze töreni düzenlendi

Avrupa ülkesinde krala veda
Babasının boğazını sıkıp haykırdı: Para isteyince vereceksin

Böyle evlat olmaz olsun! Sokak ortasında infial yaratan görüntü
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Usta oyuncuyu son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti