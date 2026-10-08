Aşk ve Taht final mi yapıyor, Aşk ve Taht bitiyor mu?

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak ekrana gelen Aşk Ve Taht, yalnızca beş bölümlük yayın hayatının ardından izleyicisine veda etti. Bozdağ Film imzalı dizinin 23 Eylül'de yayınlanan 3. bölümünün reyting listelerinde üst sıralara tırmanamaması, kanal ve yapım şirketini erken final kararına yöneltti. İlk beş bölümün çekimleri final kararından önce tamamlandığı için dizi, 5. bölümle hikâyesini noktaladı. İzleyiciler ise "Aşk Ve Taht neden bitti, kaçıncı bölümde final yaptı?" sorularının yanıtını araştırıyor.

AŞK VE TAHT FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN? AŞK VE TAHT NEDEN BİTTİ?

ATV'nin yeni sezondaki iddialı dönem yapımlarından Aşk Ve Taht, kısa süren ekran serüvenini noktaladı. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın hayatını konu alan dizi, 7 Ekim 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan 5. bölümüyle final yaptı. İzleyiciler ise "Aşk Ve Taht final bölümü ne zaman yayınlandı, dizi neden erken bitti?" sorularına yanıt arıyor. İşte Aşk ve Taht'ın final kararına ilişkin tüm detaylar...

AŞK VE TAHT FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANDI?

Aşk ve Taht, 7 Ekim 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarına gelen 5. bölümüyle izleyicisine veda etti. 9 Eylül 2026'da ilk bölümüyle yayın hayatına başlayan yapım, böylece yalnızca beş bölüm ve yaklaşık bir aylık bir yayın sürecinin ardından ekranlardan çekildi. Final bölümünde Alaeddin'in taht mücadelesi, Destina ile olan ilişkisi ve saray içindeki güç çatışmalarının nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.