Aşk ve Taht final mi yapıyor, Aşk ve Taht bitiyor mu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aşk ve Taht final mi yapıyor, Aşk ve Taht bitiyor mu? ATV ekranlarında 9 Eylül 2026'da yayın hayatına başlayan ve Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın hikâyesini konu alan Aşk ve Taht için erken final kararı alındı. Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas'ın başrollerini paylaştığı iddialı dönem dizisi, beklenen reyting başarısını yakalayamayınca 5. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin final bölümü, yayın planına göre 7 Ekim 2026 Çarşamba akşamı ATV'de izleyiciyle buluştu.
Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak ekrana gelen Aşk Ve Taht, yalnızca beş bölümlük yayın hayatının ardından izleyicisine veda etti. Bozdağ Film imzalı dizinin 23 Eylül'de yayınlanan 3. bölümünün reyting listelerinde üst sıralara tırmanamaması, kanal ve yapım şirketini erken final kararına yöneltti. İlk beş bölümün çekimleri final kararından önce tamamlandığı için dizi, 5. bölümle hikâyesini noktaladı. İzleyiciler ise "Aşk Ve Taht neden bitti, kaçıncı bölümde final yaptı?" sorularının yanıtını araştırıyor.
AŞK VE TAHT FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN? AŞK VE TAHT NEDEN BİTTİ?
ATV'nin yeni sezondaki iddialı dönem yapımlarından Aşk Ve Taht, kısa süren ekran serüvenini noktaladı. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın hayatını konu alan dizi, 7 Ekim 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan 5. bölümüyle final yaptı. İzleyiciler ise "Aşk Ve Taht final bölümü ne zaman yayınlandı, dizi neden erken bitti?" sorularına yanıt arıyor. İşte Aşk ve Taht'ın final kararına ilişkin tüm detaylar...
AŞK VE TAHT FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANDI?
Aşk ve Taht, 7 Ekim 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarına gelen 5. bölümüyle izleyicisine veda etti. 9 Eylül 2026'da ilk bölümüyle yayın hayatına başlayan yapım, böylece yalnızca beş bölüm ve yaklaşık bir aylık bir yayın sürecinin ardından ekranlardan çekildi. Final bölümünde Alaeddin'in taht mücadelesi, Destina ile olan ilişkisi ve saray içindeki güç çatışmalarının nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.
AŞK VE TAHT NEDEN FİNAL YAPTI?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin erken final kararında, reyting sonuçlarının beklentilerin gerisinde kalması belirleyici oldu. Yapımın ilk beş bölümü önceden çekilmiş, devam bölümlerinin çekilip çekilmeyeceği ise yayınlanan bölümlerin izlenme performansına bağlanmıştı. Beşinci bölümün çekimi tamamlandıktan sonra ekibe üç günlük ara verildi ve bu süreçte reyting tabloları masaya yatırıldı. Beklenen yükselişin yakalanamaması üzerine yeni bölümlerin çekilmemesine karar verildi.
REYTİNG SONUÇLARI BEKLENTİYİ KARŞILAMADI
Büyük bütçesi, görkemli set tasarımları ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun dikkat çeken projeleri arasında gösterilen Aşk ve Taht, reyting yarışında üst sıralara tırmanmakta zorlandı. Özellikle 23 Eylül'de yayınlanan 3. bölümün izlenme oranlarının düşük kalması, dizinin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı. Yüksek prodüksiyon maliyetine sahip bir dönem dizisi için bu tablo, kanal ve yapım şirketinin erken final seçeneğine yönelmesine neden oldu.
AŞK VE TAHT'IN KONUSU NE?
Aşk ve Taht, sekiz yıl süren esaretin ardından zindandan çıkarak Anadolu Selçuklu tahtına uzanan Sultan Alaeddin Keykubat'ın hikâyesini merkezine alıyor. Dizide Alaeddin'in iktidar mücadelesinin yanı sıra Destina ile kesişen hayatı, saray entrikaları, ihanetler ve dönemin siyasi çekişmeleri işleniyor.
AŞK VE TAHT OYUNCULARI KİMLER?
Bozdağ Film imzası taşıyan ve yönetmenliğini Taylan Biraderler'in üstlendiği Aşk ve Taht'ın başrollerinde Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas yer aldı. Akın Akınözü, dizide Sultan Alaeddin Keykubat karakterine hayat verdi.
AŞK VE TAHT KAÇ BÖLÜM SÜRDÜ?
Aşk ve Taht, toplam 5 bölümle ekranlarda kaldı. 9 Eylül'de başlayan yayın süreci, 7 Ekim'de yayınlanan final bölümüyle sona erdi. Böylece dizi, 2026-2027 televizyon sezonunun ilk haftalarında erken final kararı alınan yapımlar arasına katıldı.
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