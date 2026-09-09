Aşk ve Taht dizisi hangi kanalda, hangi, günler yayınlanıyor?

Aşk Ve Taht yayın günü ve saati izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Diziyi düzenli olarak takip etmek isteyenler, Aşk ve Taht hangi kanalda yayınlanıyor ve yeni bölümleri hangi gün ekrana geliyor sorularına yanıt arıyor.

AŞK VE TAHT DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Aşk ve Taht dizisi, atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Selçuklu dönemini konu alan yapımın hangi kanalda yayınlandığı ve yeni bölümlerinin hangi gün ekrana geldiği, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor.

AŞK VE TAHT HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Aşk ve Taht dizisinin yeni bölümleri çarşamba akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor. Diziyi takip eden izleyiciler, her hafta çarşamba günü saat 20.00'de atv ekranlarında Aşk ve Taht'ın yeni bölümünü izleyebilir.

AŞK VE TAHT YENİ BÖLÜM SAATİ

Aşk ve Taht yeni bölümüyle çarşamba günü saat 20.00'de atv'de yayınlanıyor. Dizinin yayın gününü ve saatini merak eden izleyiciler, yeni bölümü bu saatte ekran başında takip edebiliyor.

AŞK VE TAHT NEREDEN İZLENİR?

Aşk ve Taht, televizyon ekranlarından atv üzerinden izlenebiliyor. Dizinin yeni bölümleri çarşamba akşamları saat 20.00'de yayınlanırken, izleyiciler dizinin yayın ve izleme seçeneklerini de atv'nin resmi platformlarından takip edebiliyor.