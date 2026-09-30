Aşk ve Taht 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Aşk ve Taht yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aşk Ve Taht 5. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Alaeddin ve Destina arasında yaşanacak gelişmeler merak edilirken, dizinin yeni bölümünden ilk görüntülerin gelip gelmediği de araştırılan konular arasında bulunuyor. atv'nin güncel sayfasında şu an Aşk ve Taht için 5. bölüm fragmanı yer alıyor.

AŞK VE TAHT 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk ve Taht 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde Alaeddin'i bekleyen gelişmeleri ve Destina ile arasındaki ilişkinin nasıl ilerleyeceğini merak ederken, 5. bölümden yayınlanacak ilk tanıtım görüntülerini bekliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Destina'nın Melike'yi hain olarak Alaeddin'in karşısına çıkarması, saraydaki dengeleri altüst eder. Beklenmedik suçlama Melike'nin Destina'ya duyduğu kini artırırken, ikili arasındaki mücadele artık açıkça yaşanmaya başlar. Alaeddin, Melike'nin gizli geçitte olduğunu nasıl öğrendiğini sorunca Destina, Celaleddin'in adını verir. Celaleddin'in hapsedilmesi Ümmühan'ı sevindirirken Nurcihan ve Ayaba'yı harekete geçirir.

Celaleddin'in hapsedilmesiyle sırların açığa çıkma ihtimali büyürken Destina, kendisini korumak için tehlikeli bir hamle yapar. Ancak planını uygulamak isterken gizli buluşması fark edilir. Gizli buluşmayı fark eden ve Destina'yı yakalayan kimdir? Destina yolun sonuna mı gelmiştir?

Destina'nın gerçek kimliğine giderek yaklaşan Alaeddin, onun prenses olup olmadığını öğrenmek için bir yolculuğa çıkar. Sırları çözmesini beklediği bu yolculukta karşılaşacakları beklenmedik olaylar, her şeyi değiştirebilir. Alaaddin bu yolculuktan nasıl, neyle dönecektir? Bu yolculuk Destina'nın sırrını ortaya çıkaracak mıdır?