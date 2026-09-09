Aşk ve Taht 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aşk Ve Taht 2. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Alaeddin ve Destina arasında yaşanacak gelişmeler merak edilirken, dizinin yeni bölümünden ilk görüntülerin gelip gelmediği de araştırılan konular arasında bulunuyor. atv'nin güncel sayfasında şu an Aşk ve Taht için 1. bölüm fragmanı yer alıyor.

AŞK VE TAHT 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk ve Taht 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde Alaeddin'i bekleyen gelişmeleri ve Destina ile arasındaki ilişkinin nasıl ilerleyeceğini merak ederken, 2. bölümden yayınlanacak ilk tanıtım görüntülerini bekliyor.

AŞK VE TAHT KONUSU NEDİR?

Aşk ve Taht, annesi ve baba gibi gördüğü atabeyinin ihanetiyle zindana düşen Alaeddin'in sekiz yıl sonra yeniden özgürlüğüne kavuşmasıyla başlayan hikâyeyi anlatıyor. Selçuklu tahtına çıkan Alaeddin'i bu kez saraydaki entrikalar, taht mücadeleleri ve geçmişten gelen hesaplaşmalar bekliyor.

Alaeddin'in hayatındaki en büyük sürprizlerden biri ise yıllar önce karşılaştığı Destina ile yeniden yollarının kesişmesi oluyor. Ancak Destina'nın Alaeddin'e duyduğu aşk, iki taraf arasındaki düşmanlık nedeniyle büyük bir sınava dönüşüyor. Tahtın çevresinde kurulan gizli ittifaklar ve saray içerisindeki mücadeleler ise Alaeddin'in önündeki zorlu yolculuğu daha da karmaşık hale getiriyor.

AŞK VE TAHT OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü – Sultan Alaeddin Keykubat

Merjem Šiljak – Destina

Simay Barlas – Melike Hüma

Ayça Bingöl – Ümmühan Hatun

Cem Bender – Ayaba

Halil İbrahim Ceyhan – Andreas

Ferit Kaya – Celaleddin

Ceren Benderlioğlu – Nurcihan

Emrah Altıntoprak – Kutluboğa

Murat Serezli – Kir Vard

AŞK VE TAHT NEREDEN İZLENİR?

Aşk ve Taht, atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler, Aşk ve Taht'ın yayın bilgilerini ve yeni bölüm tanıtımlarını atv üzerinden takip edebilir.