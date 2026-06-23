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Aşk Şarkısı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Aşk Şarkısı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Aşk Şarkısı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Aşk Şarkısı filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aşk Şarkısı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aşk Şarkısı konusu, özeti ve Aşk Şarkısı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aşk Şarkısı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aşk Şarkısı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aşk Şarkısı filmini izleyecek olanların merak ettiği Aşk Şarkısı konusu nedir, Aşk Şarkısı oyuncuları kimler ve Aşk Şarkısı özeti gibi konuları inceliyoruz.

AŞK ŞARKISI FİLMİ KONUSU NE?

Aşk Şarkısı, Kaan ve Ahsen’in inişli çıkışlı aşk hikâyesini merkezine alıyor. Kaan, 28 yaşlarında bir müzisyen ve besteci olarak hayatını sürdürürken, ünlü pop yıldızı Ahsen ile birliktedir. Ancak Ahsen’in şöhreti arttıkça ilişkiye olan ilgisi azalır ve Kaan’ı aldatır. Olanlardan habersiz olan Kaan, bir stüdyo kaydı sırasında gerçeği öğrenir ve büyük bir yüzleşme yaşanır. Yaşanan kavganın ardından Ahsen evi terk eder ve yeni sevgilisine gider. Kaan ise aşkını geri kazanmak için pes etmez ve olayların peşine düşer. Bu süreçte otel kat görevlisi Rüya ile yolları kesişir ve ikili birlikte önemli bir yolculuğa çıkar.

AŞK ŞARKISI OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimler yer alıyor. Başlıca oyuncular şöyle sıralanıyor:

Sadi Celil Cengiz

Pelin Orhuner

Hande Kaptan

Kadir Polatçı

Oyuncular, filmdeki romantik ve dramatik sahnelerde karakterlerin duygusal derinliğini yansıtarak hikâyeye güçlü bir atmosfer kazandırıyor.

AŞK ŞARKISI FİLMİ HAKKINDA

Romantik ve yer yer komedi unsurları da barındıran Aşk Şarkısı, aşk, ihanet ve yeniden başlama temalarını işliyor. Kaan ve Rüya’nın birlikte geliştirdiği plan, hem duygusal hem de eğlenceli anlara sahne olurken, izleyiciye aşkın farklı yönlerini gösteriyor. Film, özellikle televizyon yayınlarında yeniden gündeme gelerek izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

AŞK ŞARKISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk Şarkısı filminin bir kısmı İzmir Seferihisar’dabir otelde çekildi. Film 2027’de çekilmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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