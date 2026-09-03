Asırlık Gece final ne zaman, kaç bölüm sürecek? Asırlık Gece bitiyor mu?

"Asırlık Gece" dizisinde sona gelindi. Yapımın final süreciyle ilgili merak edilen tüm detaylar netlik kazandı. Asırlık Gece final ne zaman, kaç bölüm sürecek? Ayrıntılar...

ASIRLIK GECE FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dizinin final bölümü 4 Eylül 2026 Cuma günü izleyiciyle buluşacak. TRT 1'in yayın akışına göre bu akşam bir sürpriz de yaşanacak: kanal, finale özel olarak 14. ve 15. bölümü art arda, aynı yayın akışı içinde ekrana getirecek. Böylece izleyiciler önce 14. bölümü, hemen ardından da final niteliğindeki 15. bölümü takip edebilecek.

Yayın saatleri açısından bakıldığında, dizinin normal bölümünün saat 20.00'de başlaması, final bölümünün ise saat 21.00'de ekrana gelmesi bekleniyor. Çift bölümlü bu özel yayın akışıyla birlikte izleyiciler final gecesinde iki bölümü peş peşe izleme imkanı bulacak.

ASIRLIK GECE KAÇ BÖLÜM?

Dizi toplam 15 bölüm olarak planlandı ve hikaye 15. bölümle birlikte tamamlanacak. Final bölümünün ardından yeni bölüm yayınlanmayacak ve dizinin TRT 1 ekranlarındaki yayın serüveni bu şekilde sona erecek.

Toplam bölüm sayısının netleşmesiyle birlikte "Asırlık Gece kaç bölüm?" sorusunun yanıtı da kesinleşmiş oldu. Yapım, her hafta iki bölüm halinde ekrana gelen bir yayın düzeniyle izleyicisiyle buluştu ve bu düzen final haftasında da korunarak 14. ve 15. bölümlerin aynı akşam yayınlanmasıyla tamamlanacak.

ASIRLIK GECE KONUSU NEDİR?

"Asırlık Gece", TRT 1 ekranlarında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel olarak izleyiciyle buluşan bir dizidir. Yapım, Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın "Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi" adlı eserinden uyarlandı ve 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşanan darbe girişimini konu alıyor. Dizi, darbe girişiminin hazırlık sürecini, o gece yaşanan kritik dönüm noktalarını ve girişime karşı verilen mücadeleyi gerçek belge ve tanıklıklar ışığında ekrana taşıyor.

Konu; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, köprüler ve TRT binası gibi o gece kritik gelişmelerin yaşandığı stratejik noktaları odağına alıyor. Dizi, TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor ve ilk bölümü 15 Temmuz 2026 tarihinde, TRT'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel yayınları kapsamında saat 20.00'de izleyiciyle buluşmuştu.