Haberler

Asırlık Gece final ne zaman, kaç bölüm sürecek? Asırlık Gece bitiyor mu?

Asırlık Gece final ne zaman, kaç bölüm sürecek? Asırlık Gece bitiyor mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve 15 Temmuz darbe girişimini belge ile tanıklıklar ışığında ekrana taşıyan "Asırlık Gece" dizisinin final takvimi netleşti. Asırlık Gece final ne zaman? Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan mini dizi formatındaki yapım, finale özel bir yayın planıyla izleyici karşısına çıkacak. Asırlık Gece kaç bölüm? Detaylar...

"Asırlık Gece" dizisinde sona gelindi. Yapımın final süreciyle ilgili merak edilen tüm detaylar netlik kazandı. Asırlık Gece final ne zaman, kaç bölüm sürecek? Ayrıntılar...

ASIRLIK GECE FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dizinin final bölümü 4 Eylül 2026 Cuma günü izleyiciyle buluşacak. TRT 1'in yayın akışına göre bu akşam bir sürpriz de yaşanacak: kanal, finale özel olarak 14. ve 15. bölümü art arda, aynı yayın akışı içinde ekrana getirecek. Böylece izleyiciler önce 14. bölümü, hemen ardından da final niteliğindeki 15. bölümü takip edebilecek.

Yayın saatleri açısından bakıldığında, dizinin normal bölümünün saat 20.00'de başlaması, final bölümünün ise saat 21.00'de ekrana gelmesi bekleniyor. Çift bölümlü bu özel yayın akışıyla birlikte izleyiciler final gecesinde iki bölümü peş peşe izleme imkanı bulacak.

ASIRLIK GECE KAÇ BÖLÜM?

Dizi toplam 15 bölüm olarak planlandı ve hikaye 15. bölümle birlikte tamamlanacak. Final bölümünün ardından yeni bölüm yayınlanmayacak ve dizinin TRT 1 ekranlarındaki yayın serüveni bu şekilde sona erecek.

Toplam bölüm sayısının netleşmesiyle birlikte "Asırlık Gece kaç bölüm?" sorusunun yanıtı da kesinleşmiş oldu. Yapım, her hafta iki bölüm halinde ekrana gelen bir yayın düzeniyle izleyicisiyle buluştu ve bu düzen final haftasında da korunarak 14. ve 15. bölümlerin aynı akşam yayınlanmasıyla tamamlanacak.

ASIRLIK GECE KONUSU NEDİR?

"Asırlık Gece", TRT 1 ekranlarında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel olarak izleyiciyle buluşan bir dizidir. Yapım, Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın "Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi" adlı eserinden uyarlandı ve 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşanan darbe girişimini konu alıyor. Dizi, darbe girişiminin hazırlık sürecini, o gece yaşanan kritik dönüm noktalarını ve girişime karşı verilen mücadeleyi gerçek belge ve tanıklıklar ışığında ekrana taşıyor.

Konu; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, köprüler ve TRT binası gibi o gece kritik gelişmelerin yaşandığı stratejik noktaları odağına alıyor. Dizi, TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor ve ilk bölümü 15 Temmuz 2026 tarihinde, TRT'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel yayınları kapsamında saat 20.00'de izleyiciyle buluşmuştu.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröriste operasyon
4 meclis üyesi CHP'den istifa etti! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor

En büyük ilçelerden birini AK Parti'ye kaptırıyor
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar

Trump'ın Avrupa'daki bu görüntülere yorumu bomba: Mahvolacaklar
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü

Aracında öylece kalakaldı! Şehrin ortasında korkunç olay
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe yıldız isme "Güle güle" dedi
Pompalı tüfekle sokak ortasında rastgele ateş açtı

Eline pompalı tüfeği aldı, sokağa çıktı! Sonrası dehşet...
Galatasaray'da Sane şoku! Yönetime bildirdi

Yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Tombalacı'nın malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in evlat acısı

AK Partili vekilin evlat acısı! Sadece 23 yaşındaydı
Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor, sen de patlat geç

"Cumhur İttifakı dağılıyor, gel sen de patlat geç"