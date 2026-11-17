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Sözcü Tv'ye yönelik 17 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonun ardından eski Genel Müdür Asım Akgül'ün adı da gündeme geldi. Kanal binasında polis ekipleri tarafından arama yapılırken Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı bildirildi. Peki, Asım Akgül kimdir? Sözcü TV Eski Genel Müdürü Asım Akgül neden gözaltına alındı? Detaylar...

ASIM AKGÜL KİMDİR?

Asım Akgül, Sözcü TV'de daha önce genel müdürlük görevini üstlenmiş bir medya yöneticisidir. Sözcü TV'nin eski Genel Müdürü olarak anılan Akgül, kanalın yönetim kadrosunda görev yapmıştır.

Akgül'ün doğum tarihi, yaşı, memleketi ve eğitim geçmişine ilişkin kamuoyuna açık doğrulanmış biyografik bilgiler sınırlıdır. Bu nedenle özel yaşamı ve kişisel geçmişi hakkında kesin bilgiler paylaşmak mümkün değildir.

ASIM AKGÜL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Asım Akgül'ün 17 Kasım 2026 tarihinde Sözcü TV'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul'daki Sözcü TV binasında mahkeme kararı doğrultusunda arama yapılırken Sözcü Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonun ardından Akgül'ün de gözaltına alınan isimler arasında bulunduğu yönündeki iddialar gündeme geldi.

ASIM AKGÜL'ÜN SÖZCÜ TV'DEKİ GÖREVİ NEYDİ?

Asım Akgül, Sözcü TV'de genel müdürlük görevinde bulundu. Medya yöneticisi olarak tanınan Akgül'ün söz konusu göreve hangi tarihte başladığı ve görevinden ne zaman ayrıldığına ilişkin doğrulanmış ayrıntılı bilgi bulunmuyor.