Asgari Ücret SON DAKİKA 2026! Asgari ücret belli oldu mu, bugün açıklanacak mı, saat kaçta?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün üçüncü kez toplanacak. Toplantı öncesinde hem çalışanlar hem de işverenler gözlerini saat 18.00'e çevirmiş durumda.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2026

2026 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün saat 18.00'de gerçekleştireceği üçüncü ve son toplantının ardından yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

Komisyon, ilk toplantısını 12 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta gerçekleştirdi. İkinci toplantıda ekonomik veriler ve raporlar masaya yatırıldı. Bugünkü toplantıda hükümet ve işveren kesimini temsil eden üyelerin oylarıyla karar alınması öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü ve son toplantısı bugün saat 18.00'de yapılacak. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Bu toplantı, 2026 yılı asgari ücretinin belirleneceği oturum olarak planlandı. Daha önce yapılan iki toplantıda rakam netleşmezken, bugünkü görüşmenin sürecin son aşaması olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Yeni asgari ücretin açıklanacağı saate ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor. Ancak toplantının saat 18.00'de başlaması nedeniyle kararın toplantı sonrasında kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi toplantının ardından yetkililer tarafından basın açıklaması yapılması bekleniyor. Açıklamanın toplantının bitiş saatine bağlı olarak akşam saatlerinde yapılabileceği değerlendiriliyor.

ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANIR MI, BELLİ OLUR MU?

Bugünkü toplantı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü ve son toplantısı olarak planlandı. Bu nedenle 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin bugün netleşmesi bekleniyor.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, üye yapısına yönelik itirazı nedeniyle toplantılara katılmadı. Buna rağmen kararın hükümet ve işveren temsilcilerinin oylarıyla alınması öngörülüyor.