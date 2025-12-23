Asgari ücret artınca işsizlik maaşı artar mı, işsizlik maaşına zam gelir mi?

Bu noktada en çok merak edilen konulardan biri de "Asgari ücret artınca işsizlik maaşı artar mı?" sorusu oluyor. İşsiz kalan vatandaşlar, yeni yılda işsizlik maaşına zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

İşsizlik Maaşı, sigortalı çalışanın son dört ayda aldığı brüt kazanç ortalamasına göre hesaplanıyor. Bu tutarın yüzde 40'ı işsizlik ödeneği olarak belirleniyor. Ancak burada önemli bir sınır bulunuyor. İşsizlik maaşı, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Yani ne kadar yüksek maaşla çalışılmış olursa olsun, ödenecek işsizlik maaşı asgari ücrete bağlı bir üst limite sahip.

Bu nedenle asgari ücrette yapılan artışlar, işsizlik maaşının hem tabanını hem de tavanını doğrudan etkiliyor.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM DEMEK Mİ?

Asgari ücret arttığında, işsizlik maaşında da otomatik bir artış yaşanıyor. Ancak bu artış herkes için aynı şekilde yansımıyor. Özellikle işsizlik maaşının üst sınırından ödeme alan kişiler için zam etkisi daha net hissediliyor. Çünkü tavan tutar, yeni asgari ücrete göre yeniden belirleniyor.

Öte yandan daha düşük kazançla çalışmış olanlar için işsizlik maaşı, kişinin önceki prim kazancına bağlı olduğu için artış sınırlı kalabiliyor. Yani asgari ücret artışı, işsizlik maaşına genel bir zam anlamına gelse de kişisel maaş geçmişi belirleyici oluyor.

İŞSİZLİK MAAŞI HER YIL YENİDEN Mİ BELİRLENİR?

İşsizlik maaşı, asgari ücretteki değişiklikle birlikte her yıl güncelleniyor. Yeni yılda geçerli olan asgari ücret esas alınarak işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları yeniden hesaplanıyor. Bu nedenle yıl başında işsizlik maaşına başvuranlarla, önceki yıl başvuranlar arasında tutar farkı oluşabiliyor.

Ancak işsizlik maaşı bağlandıktan sonra, aynı hak sahipliği süresi boyunca maaş sabit kalıyor. Yani maaş alırken yıl içinde yeni bir zam yapılmıyor.

İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

İşsizlik maaşı alabilmek için son üç yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olması ve işten kendi isteği dışında çıkarılmış olmak gerekiyor. Ayrıca işten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde başvuru yapılması şartı bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI İŞSİZLİK MAAŞINI DOLAYLI ETKİLİYOR

Özetle, asgari ücret artışı işsizlik maaşına zam anlamına geliyor ancak bu artış doğrudan herkese eşit yansımıyor. İşsizlik maaşı, asgari ücretle bağlantılı olduğu için özellikle üst sınırdan ödeme alanlar artışı daha net görüyor. Yeni yılda işsizlik maaşı tutarları, belirlenen asgari ücret doğrultusunda yeniden şekilleniyor.