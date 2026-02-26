Haberler

Asensio neden yok, Nottingham Forest Fenerbahçe maçında Marco Asensio sakat mı, cezalı mı yedek mi, Asensio nerede?

Asensio neden yok, Nottingham Forest Fenerbahçe maçında Marco Asensio sakat mı, cezalı mı yedek mi, Asensio nerede?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nottingham Forest – Fenerbahçe maçında taraftarların merak ettiği isimlerden biri Marco Asensio oldu. Peki, Asensio neden kadroda yok? İspanyol yıldızın sakatlığı mı bulunuyor, yoksa cezası mı var? İşte Asensio'nun maç öncesi durumu ve yedek kulübesinde mi olacağına dair tüm detaylar.

Fenerbahçe, UEFA maçında Nottingham Forest karşısına çıkarken Marco Asensio'nun kadroda olmaması dikkat çekti. Taraftarlar "Asensio nerede?" sorusunu sorarken, yıldız oyuncunun sakatlığı, cezası veya yedek olup olmadığı merak konusu oldu. İşte Asensio'nun maçtaki durumu ve kadrodan çıkarılma nedeni.

NOTTINGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Nottingham Forest ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Şubat Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için TRT 1, Sport TV ve İçtimai TV ekranları üzerinden yayın olacak. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 23:00'te başlayacak.

TRT 1 ÜZERİNDEN CANLI İZLEME REHBERİ

TRT 1 kanalından maçı şifresiz olarak izlemek mümkün. Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan yayınlanacak maç, Türksat uydusu ve internet üzerinden de erişilebilir.

Asensio neden yok, Nottingham Forest Fenerbahçe maçında Marco Asensio sakat mı, cezalı mı yedek mi, Asensio nerede?

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Nottingham Forest ve Fenerbahçe arasındaki heyecanlı karşılaşma, İngiltere'de Nottingham şehrindeki City Ground Stadyumu'nda oynanacak.

ASENSİO NEDEN YOK?

Asensio yedekler arasında yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı
Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı