Asensio neden yok, Nottingham Forest Fenerbahçe maçında Marco Asensio sakat mı, cezalı mı yedek mi, Asensio nerede?

Fenerbahçe, UEFA maçında Nottingham Forest karşısına çıkarken Marco Asensio'nun kadroda olmaması dikkat çekti. Taraftarlar "Asensio nerede?" sorusunu sorarken, yıldız oyuncunun sakatlığı, cezası veya yedek olup olmadığı merak konusu oldu. İşte Asensio'nun maçtaki durumu ve kadrodan çıkarılma nedeni.

NOTTINGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Nottingham Forest ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Şubat Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için TRT 1, Sport TV ve İçtimai TV ekranları üzerinden yayın olacak. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 23:00'te başlayacak.

TRT 1 ÜZERİNDEN CANLI İZLEME REHBERİ

TRT 1 kanalından maçı şifresiz olarak izlemek mümkün. Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan yayınlanacak maç, Türksat uydusu ve internet üzerinden de erişilebilir.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Nottingham Forest ve Fenerbahçe arasındaki heyecanlı karşılaşma, İngiltere'de Nottingham şehrindeki City Ground Stadyumu'nda oynanacak.

ASENSİO NEDEN YOK?

Asensio yedekler arasında yer alıyor.