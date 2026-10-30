Asensio gidiyor mu, Marco Asensio Fenerbahçe’den ayrılacak mı?

Fotomaç’ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan Marco Asensio ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor. İspanya’dan Real Betis ve Real Mallorca’nın deneyimli futbolcuyla ilgilendiği öne sürülürken, sarı-lacivertli yönetimin en yüksek teklifi veren kulüple anlaşmayı düşündüğü belirtiliyor. Ancak Fenerbahçe’den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İşte Asensio’nun geleceğine dair bilinenler.

ASENSİO FENERBAHÇE’DEN AYRILACAK MI?

Basına yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, Marco Asensio ile devre arasında yolları ayırmayı planlıyor. Sezon başında taraftar tepkileri nedeniyle de gönderilmesi gündeme gelen İspanyol futbolcuyla ilgili yönetimin yeni bir karar aldığı öne sürüldü. Bu hamleyle birlikte sarı-lacivertli takımın yabancı kontenjanında da yer açılması hedefleniyor. Ancak ayrılığa ilişkin kesinleşmiş bir gelişme ya da kulüpten yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

ASENSİO NE ZAMAN DÖNECEK?

Marco Asensio, geçen sezon Beşiktaş derbisinde dizine aldığı darbenin ardından sakatlık yaşadı. Uygulanan tedaviye rağmen iyileşemeyen İspanyol futbolcu, dizindeki kıkırdak bölgesinden ameliyat oldu. Asensio’nun ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacağı ve devre arasına kadar hiçbir karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtiliyor.

HANGİ KULÜPLER İLGİLENİYOR?

Asensio’nun Fenerbahçe’den ayrılma ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte İspanya’dan iki kulübün devreye girdiği iddia edildi. Real Betis ve Real Mallorca’nın deneyimli futbolcuyla ilgilendiği belirtilirken, Fenerbahçe yönetiminin iki kulüp arasından en yüksek teklifi yapan takımla masaya oturmayı planladığı aktarıldı. Real Mallorca, Asensio’nun memleketi Palma de Mallorca’nın kulübü olması ve oyuncunun profesyonel kariyerine bu takımda başlamış olması nedeniyle dikkat çekiyor.

SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Paris Saint-Germain’den Fenerbahçe’ye transfer olan Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma istikrarı yakalayamadı. Diz, uyluk, çapraz bağ gerilmesi ve kas problemleri yaşayan İspanyol futbolcunun şu ana kadar 15 karşılaşmayı kaçırdığı belirtiliyor. Asensio’nun ocak ayına kadar forma giyemeyecek olması, Fenerbahçe’nin devre arası transfer planlamasını da doğrudan etkileyebilir.

MARCO ASENSİO KİMDİR?

Marco Asensio, 21 Ocak 1996’da İspanya’nın Palma de Mallorca kentinde doğdu. 30 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerine Real Mallorca’da başladı. Ardından Real Madrid’e transfer olan Asensio, burada uzun yıllar forma giyerek Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi şampiyonlukları kazandı. Real Madrid’in ardından Paris Saint-Germain’e geçen İspanyol yıldız, buradan Fenerbahçe’ye transfer oldu. Asensio, İspanya Milli Takımı’nda da forma giydi.

FENERBAHÇE’DE YENİ DÖNEM

Fenerbahçe, İsmail Kartal’ın istifasının ardından yeni teknik direktör arayışını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer planlamasının, göreve gelecek yeni teknik direktörün tercihlerine göre şekillenmesi bekleniyor. Asensio’nun geleceğine ilişkin kesin kararın da bu süreçte netlik kazanması öngörülüyor.