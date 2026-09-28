Asensio evli mi, bekar mı, Asensio eşi kim?

Marco Asensio'nun özel hayatı, futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği konular arasında bulunuyor. Yıldız oyuncunun ilişki durumu, sosyal medyada ve arama motorlarında merak edilen başlıkların başında geliyor. "Asensio evli mi, bekar mı, eşi kim?" soruları ise hayranlarının gündeminden düşmüyor. Asensio'nun hayatındaki özel isim ve merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor…

MARCO ASENSIO KİMDİR?

Marco Asensio Willemsen, 21 Ocak 1996'da İspanya'nın Palma de Mallorca şehrinde dünyaya geldi. Futbola genç yaşta Mallorca altyapısında başlayan Asensio, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti ve Real Madrid'e transfer oldu. Kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü oyuncu, kariyeri boyunca Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerde forma giydi. Hollanda asıllı bir anneye sahip olan Asensio, İspanya Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer aldı.

ASENSIO EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Merak edilen sorunun yanıtı net: Marco Asensio evli. Yıldız futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sandra Garal ile 2023 yılında dünyaevine girdi. Çift, ilişkilerini uzun süre magazin gündeminden uzak tutmayı tercih etse de zamanla sosyal medya paylaşımlarıyla birlikteliklerini açıkça gösterdi.

ASENSIO'NUN EŞİ KİM?

Marco Asensio'nun eşi, İspanyol Sandra Garal'dır. Garal, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olmasıyla biliniyor. İspanyol basınında ise mesleğiyle öne çıkıyor; Hola dergisi, Asensio'nun evlenme teklif ettiği Garal'ı mimar olarak tanıttı. Garal, eşinin kariyerindeki önemli anlarda ve zor dönemlerde her zaman yanında yer alan isimlerden biri oldu.

ÇİFTİN İLİŞKİSİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Marco Asensio ve Sandra Garal'ın birlikteliğinin 2019 yılında başladığı biliniyor. Çift, ilişkilerinin ilk döneminde oldukça gizli bir tutum sergiledi. Zamanla birlikte katıldıkları etkinlikler ve tatil paylaşımlarıyla futbol dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline geldiler.

ASENSIO'NUN ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ

Asensio, Mayıs 2022'de Sandra Garal'a evlenme teklif etti. Futbolcu, teklif için her detayı önceden planlamıştı ve bu özel an, kariyerini ve özel hayatını anlatan bir belgesel için kameraya alındı. Asensio, teklif anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle kısa ama anlamlı bir mesajla duyurdu.

ASENSIO VE SANDRA GARAL NE ZAMAN EVLENDİ?

Çift, nişanın ardından yaklaşık bir yıl sonra nikah masasına oturdu. Asensio ve Garal, 7 Temmuz 2023'te İspanya'daki Pollença Körfezi'nde bulunan La Fortaleza'da evlendi. Futbolcunun memleketi Mayorka'da gerçekleşen düğün, Rafa Nadal gibi ünlü sporcuların da tercih ettiği bir mekanda yapıldı. Aile üyeleri ve yakın dostların katıldığı tören, İspanyol basınında geniş yer buldu. Çift, evliliklerinin ardından yeni yaşamlarına Paris'te başladı.

ASENSIO'NUN ÇOCUĞU VAR MI?

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio ile sevgilisi Lavinia'dan mutlu haber geldi. Bebek beklediklerini açıklayan çift, heyecanlarını paylaşırken bir detayı da duyurdu.