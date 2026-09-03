Asensio ameliyat mı olacak, Asensio ameliyat olursa kaç maç yok?

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığı sonrası gözler sağlık ekibinden gelecek açıklamalara çevrildi. Oyuncunun sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulguları tespit edildiği açıklanmıştı. Tedavi süreci devam eden Asensio'nun ameliyat olup olmayacağı ve ameliyat ihtimalinde kaç maç forma giyemeyeceği taraftarlar tarafından araştırılıyor.

ASENSIO AMELİYAT MI OLACAK? FENERBAHÇE'DEN YILDIZ OYUNCU İÇİN KESİN KARAR

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Marco Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden İspanyol yıldızın ameliyat olup olmayacağı merak edilirken, sarı-lacivertli oyuncu için karar verildi. Edinilen bilgilere göre Asensio'nun ameliyat olması planlanmıyor.

ASENSIO AMELİYAT OLACAK MI?

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun tedavisi sağlık ekibinin kontrolünde sürüyor. Oyuncunun mevcut sakatlığı nedeniyle ameliyat seçeneğinin gündeme gelip gelmediği merak edilirken, sarı-lacivertli kulübün bu konuda herhangi bir operasyon planlamadığı belirtildi.

Tedavi programına devam edecek olan Asensio'nun sağlık durumunun yakından takip edileceği ve sahalara dönüş sürecinin yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği ifade edildi.

ASENSIO KAÇ MAÇ YOK?

Marco Asensio'nun ameliyat olmayacağının belirtilmesiyle birlikte gözler yıldız futbolcunun sahalara ne zaman döneceğine çevrildi. Asensio'nun kaç maç forma giyemeyeceği konusunda ise şu aşamada kesinleşmiş bir maç sayısı bulunmuyor.

İspanyol oyuncunun dönüş tarihi, tedavi sürecine vereceği yanıta ve sağlık ekibinin yapacağı kontrollerin sonuçlarına göre belirlenecek. Bu nedenle Asensio'nun kesin olarak kaç maç kaçıracağı konusunda resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

MARCO ASENSIO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin önemli hücum oyuncularından Marco Asensio, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 karşılaşmada görev yaptı. 30 yaşındaki futbolcu bu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Asensio'nun sakatlığı nedeniyle takımın önümüzdeki maçlarda hücum hattında nasıl bir planlama yapacağı da merak konusu oldu. Teknik heyet, yıldız oyuncunun yokluğunda alternatif isimlerden yararlanacak.

GÖZLER ASENSIO'NUN DÖNÜŞ TARİHİNDE

Ameliyat olmayacağı kesinleşen Marco Asensio'nun tedavisi devam ederken, Fenerbahçe taraftarları oyuncunun yeniden takımla çalışmalara başlayacağı tarihi bekliyor. İspanyol yıldızın sahalara dönüşüyle ilgili net takvim, sağlık ekibinin kontrollerinin ardından belli olacak.

Sarı-lacivertli ekipte Asensio'nun durumuyla ilgili yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.