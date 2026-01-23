'Asena Keskinci öldü mü, Jasmine yaşıyor mu' soruları neden gündem oldu?

"İlk bölümünden itibaren içeriği nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan ve RTÜK'ten ağır cezalar alan Jasmine dizisi, şimdi de oyuncu kadrosuna dair sarsıcı bir söylentiyle çalkalanıyor. Dizide Yasemin karakterini başarıyla canlandıran Asena Keskinci'nin hayatını kaybettiği yönündeki iddialar, hayranlarını derin bir endişeye sevk etti.

ASENA KESKİNCİ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Sosyal medyada hızla yayılan ve kullanıcıları hüzne boğan "Asena Keskinci öldü" haberleri tamamen asılsızdır. Jasmine dizisinin başrol oyuncusu Asena Keskinci ölmemiştir ve sağlıklı bir şekilde yaşamına devam etmektedir. Genç oyuncu hakkındaki bu vefat haberleri, herhangi bir kaynağa dayanmayan asılsız söylentilerden ve bilgi kirliliğinden ibarettir.

ASENA KESKİNCİ KİMDİR? KARİYER YOLCULUĞU

Türk televizyon ve sinema dünyasının yetenekli isimlerinden biri olan Asena Keskinci, 20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk kariyerine çok küçük yaşlarda adım atan Keskinci, izleyicinin gözü önünde büyüyen nadir çocuk yıldızlardan biridir.

Eğitim hayatına sanatı merkezine alarak devam eden oyuncu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Profesyonel oyunculuk hayatına henüz 4-5 yaşlarındayken Aliye ve Yadigar dizileriyle giriş yapmıştır.

BEZ BEBEK'İN YAĞMUR'UNDAN JASMINE'İN YASEMİN'İNE

Asena Keskinci'nin kariyerindeki en büyük kırılma noktası, 2007-2010 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran Bez Bebek dizisidir. Bu dizide canlandırdığı "Yağmur" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, başarısını 2010 yılında TRT Kadın Ödülleri'nde aldığı "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülüyle taçlandırmıştır.

Yıllar içinde çocuk rollerinden sıyrılarak profesyonel bir oyuncu haline gelen Keskinci, son dönemde özellikle dijital platform HBO Max yapımı olan Jasmine dizisindeki "Yasemin" karakteriyle adından söz ettirmektedir. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, yeni projeleriyle kariyerine emin adımlarla devam etmektedir.