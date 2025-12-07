Asena Keskinci'nin yeni dizisinin ismi ne? Asena Keskinci'nin yeni dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Asena Keskinci, ekranlara döndüğü yeni projesiyle izleyicilerin merakını uyandırıyor. Genç oyuncunun başrolünü üstlendiği bu yeni dizi, hem sürükleyici hikayesi hem de psikolojik gerilim ögeleriyle dikkat çekiyor. Türkiye'de dijital platformda izleyiciyle buluşacak olan yapım, Asena Keskinci'nin oyunculuk kariyerinde önemli bir dönemeç olarak öne çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ASENA KESKİNCİ'NİN YENİ DİZİSİNİN İSMİ NEDİR?

Asena Keskinci'nin yeni dizisinin adı "Jasmine". Bu dizi, genç oyuncunun başrolünde yer aldığı ve psikolojik gerilim ile dram unsurlarını harmanlayan bir yapım olarak izleyiciyle buluşuyor. Dizi, özellikle karakterlerin içsel mücadelelerini, duygusal ve psikolojik çatışmalarını derinlemesine işleyerek Asena Keskinci'nin oyunculuk yeteneklerini ön plana çıkarıyor.

JASMINE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

"Jasmine" dizisi 2 Aralık 2025 Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Yayın tarihi kesinleşmiş olan bu dizi, dijital platform üzerinden yayınlanacak ve Türkiye'deki dizi izleme alışkanlıklarına yeni bir boyut kazandıracak. Dizinin yayınlanacağı ilk günden itibaren, özellikle genç izleyici kitlesi ve psikolojik dram türüne ilgi duyanlar için dikkat çekmesi bekleniyor.

JASMINE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

"Jasmine", kalbi rahatsızlığı nedeniyle yaşam ve ölüm arasında sıkışan genç bir kadın olan Yasemin'in hikayesini anlatıyor. Yasemin, hayata tutunabilmek için nakil listesine girmeye çalışırken zamanla yarışıyor ve zorlayıcı bir mücadele veriyor. Dizide Yasemin'in en büyük destekçisi üvey kardeşi Tufan; onun yanında sürekli olarak bulunuyor ve hayatta kalma çabalarında kritik bir rol üstleniyor.

Hikaye ilerledikçe iki kardeşin dünyası karanlık ve tehlikeli bir hal alıyor; ilişkilerindeki sınırlar bulanıklaşıyor ve geri dönülmez bir noktaya doğru ilerliyor. Dizi, sadece sağlık mücadelesini değil, insan zihninin kırılgan yönlerini, saplantıların yıkıcı etkilerini ve psikolojik gerilimi de izleyiciye etkileyici bir şekilde aktarmayı hedefliyor.

JASMINE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

"Jasmine" dizisi HBO Max platformunda yayınlanacak. Dizi, platformun orijinal Türk yapımı olarak sunulacak ve abonelere özel erişime açılacak. Bu sayede izleyiciler diziye istedikleri zaman ve istedikleri yerden ulaşabilecek, yüksek çözünürlükte ve reklamsız bir izleme deneyimi yaşayacaklar.

HBO Max'in bu stratejisi, Türkiye'de dijital içerik pazarını güçlendirmeye ve uluslararası izleyici kitlesine hitap etmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.