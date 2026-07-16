Asena Keskinci filmi ne zaman çıkacak, Üç Harfliler: Mühür ne zaman vizyona girecek?

Türk korku sinemasının merakla beklenen yapımlarından Üç Harfliler: Mühür, Asena Keskinci'nin oyuncu kadrosunda yer almasıyla dikkat çekiyor. Filmin vizyon tarihinin açıklanmasının ardından sinemaseverler, "Asena Keskinci filmi ne zaman vizyona girecek?" ve "Üç Harfliler: Mühür ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte filmin vizyon tarihi ve merak edilen ayrıntılar.

ASENA KESKİNCİ FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyuncu Asena Keskinci, yeni korku filmi Üç Harfliler: Mühür ile beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Bir dönemin sevilen dizisi Bez Bebek ile tanınan, son olarak da Jasmine dizisindeki performansıyla adından söz ettiren genç oyuncu, filmin setinden paylaştığı tesettürlü fotoğrafla sosyal medyada gündem oldu. Bunun ardından sinemaseverler, "Asena Keskinci filmi ne zaman çıkacak?" ve "Üç Harfliler: Mühür ne zaman vizyona girecek?" sorularına yanıt aramaya başladı.

ÜÇ HARFLİLER: MÜHÜR NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Asena Keskinci'nin başrolünde yer aldığı Üç Harfliler: Mühür filminin 25 Eylül 2026 tarihinde sinemalarda vizyona girmesi planlanıyor. Türk korku sinemasının sevilen serilerinden biri olan Üç Harfliler'in yeni filmi, korku tutkunları tarafından şimdiden merakla bekleniyor.

ASENA KESKİNCİ KORKU FİLMİYLE İZLEYİCİ KARŞISINDA

Son dönemde dijital platformlarda yayınlanan Jasmine dizisiyle dikkat çeken Asena Keskinci, kariyerinde bu kez korku türüne yöneldi. Genç oyuncu, Üç Harfliler: Mühür filminde üstlendiği başrol ile sinemaseverlerin karşısına farklı bir karakterle çıkacak.

SETTEN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

Film çekimleri devam ederken Asena Keskinci'nin sosyal medya hesabından paylaştığı tesettürlü fotoğraf kısa sürede yoğun ilgi gördü. Siyah başörtüsüyle kamera karşısına geçen oyuncu, paylaşımına esprili bir not da ekledi.

Keskinci, "Tesettür baya yakışıyor ablanıza ama burada fotoyu bana çektirdikleri için armut gibi çıkmışım, canınız sağ olsun." ifadelerini kullanarak takipçilerini güldürdü.

KORKU SEVERLERİN BEKLEDİĞİ YAPIMLAR ARASINDA

Üç Harfliler serisinin yeni halkası olarak hazırlanan Üç Harfliler: Mühür, hem serinin takipçileri hem de korku filmi izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Asena Keskinci'nin farklı bir rolle izleyici karşısına çıkacağı yapımın, vizyona girmesiyle birlikte yılın dikkat çeken yerli korku filmleri arasında yer alması bekleniyor.