Arzu Yılmaz kimdir, Arzu Yılmaz kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, Instagram hesabı ne (OnlyFans)?

Google ve sosyal medya platformlarında yükselen aramalarla birlikte Arzu Yılmaz yeniden gündeme geldi. Özellikle yaşı, memleketi ve özel hayatı hakkında bilgi almak isteyenler, Arzu Yılmaz evli mi yoksa bekar mı sorusuna odaklanıyor. Öte yandan Instagram hesabı ve OnlyFans iddiaları da kullanıcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

ONLYFANS ARZU YILMAZ OLAYI NEDİR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Suç Gelirlerini Aklama" ve "Müstehcenlik" suçları kapsamında geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Operasyonun, dijital platformlar üzerinden elde edilen gelirlerin izini sürmeye yönelik olduğu öğrenildi.

ONLYFANS YASAĞI IP DEĞİŞİKLİĞİYLE AŞILDI

Soruşturma dosyasına giren teknik incelemelerde, 7 Haziran 2023'te mahkeme kararıyla Türkiye'den erişime kapatılan OnlyFans platformuna IP adresi değiştirilerek erişim sağlandığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle platformu aktif biçimde kullandığı ve cinsel içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

ÜCRETLİ İÇERİK VE YÖNLENDİRME İDDİASI

Elde edilen bilgilere göre, fotoğraf ve video içeriklerinin daha fazla kişiye ulaştırılması için farklı yönlendirme yöntemleri kullanıldı. Özel içeriklerin ise belirli bir ücret karşılığında erişime açıldığı, bu yolla haksız kazanç elde edildiği iddia edildi. Mali hareketlerin ve dijital izlerin detaylı şekilde incelendiği belirtildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER AÇIKLANDI

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen isimler şu şekilde duyuruldu:

Azranur Ay Vandan, Ebru Arman (başka bir soruşturmadan tutuklu), Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Ceyda Ersoy (başka bir soruşturmadan tutuklu), Derin Gür, Dilber Doğan, Eda Alboya (başka bir soruşturmadan tutuklu), Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak ve Tülin Arıkoğlu.

Yetkililer ayrıca Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Burçin Erol ve Serpil Cansız'ın yurt dışında bulunduğunu bildirdi.

ARZU YILMAZ KİMDİR?

Arzu Yılmaz hakkında şu an için kamuoyuna yansıyan detaylı bilgiler bulunmamaktadır. Hakkında yapılan araştırmalar devam ederken, net ve doğrulanmış bilgiler henüz paylaşılmamıştır.