Arya Bektaş kimdir? Arya Bektaş kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyada sanatsal makyaj çalışmaları ve özgün içerikleriyle öne çıkan Arya Bektaş, dijital platformlarda adından sıkça söz ettiren isimlerden biri oldu. Kısa sürede oluşturduğu kendine has tarzı ve üretim diliyle dikkat çeken Bektaş'ın hayatı, yaşı, memleketi ve kariyer süreci pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ARYA BEKTAŞ KİMDİR?

Arya Bektaş, 20 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını da İstanbul'da tamamlayan Bektaş, dijital platformlarda ürettiği yaratıcı ve estetik odaklı içeriklerle tanınmaktadır. Özellikle sanatsal ve görsel makyaj çalışmaları sayesinde kısa sürede dikkat çekmiş, özgün tarzı ve renkli bakış açısıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Zamanla içerik üretimini profesyonel bir boyuta taşıyarak kişisel markasını oluşturan isimler arasında yer almıştır.

ARYA BEKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

20 Mayıs 2001 doğumlu olan Arya Bektaş, 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Genç yaşına rağmen sosyal medya dünyasında yakaladığı görünürlük ve etkiyle öne çıkmaktadır.

ARYA BEKTAŞ NERELİ?

Arya Bektaş, İstanbul doğumludur. Kariyerini ve içerik üretim sürecini de İstanbul merkezli olarak sürdürmektedir.

ARYA BEKTAŞ'IN KARİYERİ

Arya Bektaş, makyaj sanatçısı ve sosyal medya içerik üreticisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle sanatsal makyaj alanında geliştirdiği özgün teknikler ve estetik yaklaşımıyla dijital platformlarda tanınırlık kazanmıştır. Ürettiği içerikler sayesinde içerik üreticiliğini profesyonel bir alana dönüştürmüş ve bu doğrultuda kişisel bir marka kimliği oluşturmuştur.