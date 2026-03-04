Artvin okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Artvin'de okul yok mu (ARTVİN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Artvin okullar tatil mi? 5 Mart Perşembe günü Artvin'de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.Detaylar ve güncel tatil bilgisi haberimizde…

ARTVİN HAVA DURUMU

Artvin'de Kar Sağanağı Bekleniyor: Sıcaklıklar Ekside

ARTVİN – Karadeniz'in engebeli coğrafyasına sahip Artvin'de, 5 Mart Perşembe günü kış koşulları etkisini artırıyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, şehir genelinde gün boyu kar sağanaklarının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı günün en yüksek saatlerinde 1°C olarak ölçülürken, gece saatlerinde dondurucu bir soğukla -5°C'ye kadar gerileyecek. Nem oranının %88 seviyelerine çıkacağı kentte, kar yağışı ihtimali hem gündüz hem gece %70 civarında seyrediyor. Rüzgarın batı-kuzeybatı yönünden saatte 5 mph hızla esmesi beklenirken, yetkililer dik yamaçlarda çığ riski ve yollarda buzlanmaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

ARTVİN OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mart Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.