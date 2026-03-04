Haberler

Artvin okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Artvin'de okul yok mu (ARTVİN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Artvin okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Artvin'de okul yok mu (ARTVİN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 Mart Perşembe günü okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Yoğun kar ve olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olup olmadığı araştırıldı. İşte Artvin'de 5 Mart Perşembe okulların durumu ve valiliğin resmi açıklaması…

Artvin okullar tatil mi? 5 Mart Perşembe günü Artvin'de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.Detaylar ve güncel tatil bilgisi haberimizde…

ARTVİN HAVA DURUMU
Artvin'de Kar Sağanağı Bekleniyor: Sıcaklıklar Ekside

ARTVİN – Karadeniz'in engebeli coğrafyasına sahip Artvin'de, 5 Mart Perşembe günü kış koşulları etkisini artırıyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, şehir genelinde gün boyu kar sağanaklarının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı günün en yüksek saatlerinde 1°C olarak ölçülürken, gece saatlerinde dondurucu bir soğukla -5°C'ye kadar gerileyecek. Nem oranının %88 seviyelerine çıkacağı kentte, kar yağışı ihtimali hem gündüz hem gece %70 civarında seyrediyor. Rüzgarın batı-kuzeybatı yönünden saatte 5 mph hızla esmesi beklenirken, yetkililer dik yamaçlarda çığ riski ve yollarda buzlanmaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Artvin okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Artvin'de okul yok mu (ARTVİN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

ARTVİN OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mart Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi

İsrail askerleri ile çatışmaya girdiler
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Uydu görüntüleri yayınlandı: 5 gündür İran'a saldıran İsrail ve ABD'ye büyük şok

Görüntüler yayınlandı: İran'a saldıran İsrail ve ABD'ye büyük şok
ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı

ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı