Artvin okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Artvin'de okul yok mu (ARTVİN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Artvin'de kar yağışı nedeniyle 3 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Yoğun kar ve olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olup olmadığı araştırıldı. İşte Artvin'de 3 Şubat Salı okulların durumu ve valiliğin resmi açıklaması…
Artvin okullar tatil mi? 3 Şubat Salı günü Artvin'de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.Detaylar ve güncel tatil bilgisi haberimizde…
ARTVİN HAVA DURUMU
ARTVİN
3 Şubat Salı Artvin genelinde Salı günü karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık gündüz 6°C, gece ise 1°C dolaylarında seyredecek.
4 Şubat Çarşamba Yağışların kar şeklinde devam edeceği Artvin'de sıcaklıklar düşüşe geçiyor. Gündüz sıcaklığın 3°C, gece ise -2°C olması tahmin ediliyor.
5 Şubat Perşembe Perşembe günü kar yağışı yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Termometreler gündüz 2°C, gece ise dondurucu bir soğukla -4°C seviyelerini gösterecek.
6 Şubat Cuma Haftanın son iş gününde Artvin'de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz 4°C,
ARTVİN OKULLAR TATİL Mİ?
3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.