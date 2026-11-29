Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Artık olmayan miladi bir yıl kaç saattir?" sorusunun cevabı ne? Sorunun doğru yanıtı, hesaplama yöntemi, artık yılın kaç saat sürdüğü ve miladi takvime ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

ARTIK OLMAYAN MİLADİ BİR YIL KAÇ SAATTİR?

A: 365

B: 4.380

C: 8.760

D: 17.520

SORUNUN DOĞRU CEVABI NE?

Sorunun doğru cevabı C şıkkı: 8.760. Artık olmayan bir miladi yıl 365 gün sürüyor. Bir gün 24 saatten oluştuğu için 365 gün ile 24 saat çarpıldığında bir yılın toplam 8 bin 760 saat olduğu sonucuna ulaşılıyor.

ŞIKLARDAKİ SAYILAR NE ANLAMA GELİYOR?

Sorudaki şıklar, doğru cevaptan türetilen sayılardan oluşuyordu. A şıkkındaki 365, bir yılın saat değil gün sayısını gösteriyor. B şıkkındaki 4 bin 380, doğru cevabın yarısına, yani yaklaşık altı aya karşılık geliyor. D şıkkındaki 17 bin 520 ise doğru cevabın iki katı, yani iki yılın toplam saatini ifade ediyor.

ARTIK YIL KAÇ SAATTİR?

Artık yıllarda şubat ayı 29 gün çektiği için yıl 366 gün sürüyor. Bu nedenle bir artık yıl, 366 gün ile 24 saatin çarpımıyla 8 bin 784 saatten oluşuyor. Artık yıl, artık olmayan bir yıla göre 24 saat daha uzun.

BİR YIL KAÇ DAKİKA VE KAÇ SANİYE?

Artık olmayan bir miladi yıl, 8 bin 760 saatin 60 ile çarpılmasıyla 525 bin 600 dakikadan oluşuyor. Aynı yıl, saniye cinsinden hesaplandığında ise 31 milyon 536 bin saniye ediyor.

ARTIK YIL NEDİR, NEDEN VAR?

Dünya'nın Güneş etrafındaki bir turunu tamamlaması yaklaşık 365 gün 6 saat sürüyor. Takvim yılı ise 365 gün olarak kabul ediliyor. Her yıl artan yaklaşık 6 saatlik fark, dört yılda bir güne ulaşıyor. Bu fark, dört yılda bir şubat ayına bir gün eklenerek gideriliyor. Böylece takvim ile mevsimler arasındaki uyum korunuyor.

Miladi takvimde 4'e tam bölünebilen yıllar artık yıl kabul ediliyor. Ancak 100'e tam bölünebilen yıllar, 400'e de tam bölünemiyorsa artık yıl sayılmıyor. Bu kurala göre 2000 yılı artık yıl olurken 1900 yılı artık yıl değildi. 2026 artık yıl olmadığı için 8 bin 760 saat sürüyor. Bir sonraki artık yıl ise 2028 olacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA?

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