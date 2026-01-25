Arsenal Manchester Utd. maçı hangi kanalda, Arsenal Manchester Utd. nereden CANLI izlenir?

Arsenal ile Manchester United'ın kozlarını paylaşacağı bu dev randevu öncesinde, sporseverlerin en çok merak ettiği konuların başında canlı yayın seçenekleri geliyor. Mücadelenin yayıncı kuruluşu, izleme platformları ve maçın canlı olarak nereden izlenebileceği yoğun şekilde sorgulanıyor.

ARSENAL – MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İngiltere Premier Lig'de haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Arsenal – Manchester United mücadelesi, futbolseverlerle canlı yayınla buluşacak. Dev maç; beIN Sports beIN Connect, beIN Sports 3 ve Idman TV ekranlarından izlenebilecek.

ARSENAL – MANCHESTER UNITED MAÇI BEIN SPORTS BEIN CONNECT YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı beIN Sports beIN Connect üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, platforma Türksat uydusu ve internet aracılığıyla erişebiliyor. Yayın, platformun numaralı kanalları üzerinden şifreli olarak sunuluyor.

ARSENAL – MANCHESTER UNITED MAÇI IDMAN TV YAYIN BİLGİLERİ

Azerbaycan merkezli spor kanalı Idman TV, maçı canlı olarak yayınlayacak bir diğer kanal olacak. Kanal, Azerspace 46E üzerinden ve internet yayınıyla izlenebiliyor. Yayın şifreli olarak gerçekleştiriliyor.

ARSENAL – MANCHESTER UNITED MAÇI BEIN SPORTS 3 YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye'de Digiturk ve Kablo TV aboneleri, dev karşılaşmayı beIN Sports 3 ekranlarından takip edebilecek. Kanal; Digiturk 79 ve Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet yoluyla şifreli olarak yayın yapıyor.

ARSENAL – MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Arsenal ile Manchester United arasındaki Premier Lig mücadelesi, 25 Ocak Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

ARSENAL – MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev karşılaşma, 19:30'da başlayacak.

ARSENAL – MANCHESTER UNITED MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bu kritik Premier Lig karşılaşması, İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Emirates Stadyumu'nda oynanacak.