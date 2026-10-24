Arsenal Everton CANLI İZLE! Arsenal Everton maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

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İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Everton karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırırken “Arsenal Everton canlı izle” ve “Arsenal Everton maçı hangi kanalda?” soruları gündeme geldi. Peki, Arsenal Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

ARSENAL EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal-Everton maçı, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı belirtilen yayıncı kanal üzerinden takip edebilecek.

ARSENAL EVERTON CANLI NEREDEN İZLENİR?

Arsenal-Everton karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler, beIN SPORTS'un yayın platformları üzerinden maçı takip edebilir. Karşılaşmanın canlı yayınını izlemek için yayıncı kuruluşun resmi platformları kullanılabilir.

ARSENAL EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal ile Everton arasındaki mücadele, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, İngiltere Premier Lig kapsamında oynanacak.

ARSENAL EVERTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arsenal-Everton karşılaşması, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Emirates Stadyumu'nda oynanacak.