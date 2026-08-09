Arsenal Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, Arsenal Borussia Dortmund nereden CANLI izlenir?

Futbolseverlerin gündeminde yer alan Arsenal-Borussia Dortmund maçı için heyecan dorukta. Emirates Cup kapsamında karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesini ekran başından izlemek isteyenler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Arsenal Borussia Dortmund maçı hangi kanalda ve nereden CANLI izlenir? İşte merak edilen yayın ve canlı izleme detayları...

ARSENAL-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? ARSENAL BORUSSIA DORTMUND CANLI İZLE

Arsenal ile Borussia Dortmund, Emirates Cup kapsamında futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynanacak mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, “Arsenal Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta?” ve “Arsenal Borussia Dortmund nereden CANLI izlenir?” sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın kanalı, başlama saati ve oynanacağı stadyum merak edilen detaylar arasında yer alıyor.

ARSENAL-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Arsenal ile Borussia Dortmund arasındaki Emirates Cup maçı, Arsenal YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, Arsenal'ın YouTube kanalı üzerinden karşılaşmayı canlı izleyebilecek.

ARSENAL-BORUSSIA DORTMUND MAÇI ARSENAL YOUTUBE CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Arsenal-Borussia Dortmund maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın platformu Arsenal YouTube olarak açıklandı. Arsenal YouTube, internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. Böylece futbolseverler karşılaşmayı internet bağlantısı üzerinden canlı takip edebilecek.

ARSENAL-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ GÜN?

Arsenal-Borussia Dortmund maçı, 9 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Emirates Cup kapsamında sahaya çıkacak iki güçlü ekip, sezon öncesindeki hazırlık sürecinde önemli bir mücadele verecek.

ARSENAL-BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Arsenal-Borussia Dortmund karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. Maç öncesinde iki takımın sahaya süreceği kadrolar ve teknik direktörlerin tercihleri de yakından takip edilecek.

ARSENAL-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arsenal ile Borussia Dortmund arasındaki Emirates Cup mücadelesi Londra'da bulunan Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Arsenal, kendi sahasında taraftarlarının önünde Borussia Dortmund karşısında hazırlık maçına çıkacak.

ARSENAL-BORUSSIA DORTMUND MAÇI CANLI İZLE

Arsenal-Borussia Dortmund maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler yayın bilgilerini araştırıyor. 9 Ağustos 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak Emirates Cup mücadelesi, Arsenal YouTube kanalından canlı yayınlanacak. İnternet üzerinden şifresiz olarak izlenebilen yayın sayesinde futbolseverler karşılaşmayı canlı takip edebilecek.