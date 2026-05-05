Arsenal Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Arsenal Atletico Madrid maçı nasıl izlenir?

Futbol tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği Arsenal–Atletico Madrid maçı için canlı yayın detayları netleşirken, izleyiciler karşılaşmayı hangi kanaldan veya dijital platformdan izleyebileceklerini araştırıyor. “Arsenal Atletico Madrid CANLI nereden izlenir?” sorusu özellikle sosyal medyada yoğun şekilde sorulurken, maçın yayın haklarına sahip platform üzerinden canlı takip imkânı futbolseverlere sunuluyor.

ARSENAL VS ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Arsenal ile Atlético Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, futbolseverlerle TRT 1 ekranlarında buluşacak. Dev mücadele, şifresiz yayın imkânı sayesinde geniş bir izleyici kitlesi tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

ARSENAL-ATLETICO MADRID MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşma TRT 1 üzerinden Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın erişimi sağlanacak. Böylece izleyiciler farklı platformlar aracılığıyla maçı canlı takip edebilecek.

ARSENAL-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ GÜN?

Dev UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesi 05 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, sezonun en kritik maçları arasında yer alıyor.

ARSENAL-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Arsenal ile Atlético Madrid arasındaki mücadele saat 22:00’de başlayacak. Gece oynanacak bu önemli karşılaşma, Avrupa futbolunun en üst düzey rekabetlerinden birine sahne olacak.

ARSENAL-ATLETICO MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Londra’da bulunan Emirates Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Arsenal, taraftarı önünde Atlético Madrid’i ağırlayacak ve final yolunda avantaj elde etmeye çalışacak.