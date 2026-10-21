Arnavutköy son dakika: Arnavutköy kaza olayı nedir? Servis minibüsü, hafriyat kamyonuna mı çarptı? Ölü, yaralı var mı?

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İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen servis minibüsü kazasıyla ilgili gelişmeler araştırılıyor. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde seyreden işçi servisinin park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan minibüs ekiplerin çalışmasının ardından çekiciyle kaldırıldı. Arnavutköy kaza olayı nedir, servis minibüsü neden kamyona çarptı? Kazada hayatını kaybeden var mı, kaç kişi yaralandı?

ARNAVUTKÖY'DE KAZA MI OLDU?

İstanbul Arnavutköy'de işçileri taşıyan servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana gelen kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Peki, Arnavutköy'deki kaza nerede oldu, yaralıların sağlık durumu nasıl?

ARNAVUTKÖY'DE KAZA NEREDE OLDU?

Kaza, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. 34 LHA 828 plakalı servis minibüsü, caddede ilerlediği sırada park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

ARNAVUTKÖY'DEKİ KAZADA KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Servis minibüsünde bulunan 9 kişi kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, yaralıların araçtan çıkarılmasına yardımcı oldu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

ARNAVUTKÖY FATİH CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI MI?

Kaza nedeniyle Fatih Caddesi'nde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından servis minibüsü çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.