Armine'nin sahibi kimdir, Süleymancılar ile bağlantısı var mı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında arama ve el koyma kararı verilen şirketler arasında Armine Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. de yer aldı. Gelişmenin ardından gözler markanın ortaklık yapısına ve soruşturmadaki konumuna çevrildi. Peki, Armine Süleymancılar'ın mı, Armine kimin, sahibi kimdir? İşte merak edilen ayrıntılar.

ARMİNE SÜLEYMANCILAR'IN MI?

Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında incelemeye alınan şirketler arasında yer alıyor. Şirket hakkında arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verilen şirketler listesinde Armine Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. de bulunuyor. Ancak soruşturma kapsamında şirketin Süleymancılara ait olduğu yönünde kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.

ARMİNE KİMİN?

Armine, Türkiye'de özellikle tesettür giyim ve başörtüsü ürünleriyle tanınan markalardan biri. Soruşturma kapsamında adı geçen şirketin ticari unvanı Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak belirtiliyor. Şirketin ortaklık ve yöneticilik yapısı da soruşturma kapsamında incelenen konular arasında bulunuyor.

SÜLEYMANCILAR OLAYI NEDİR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu belirtilen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmada suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçları araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 49 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, şüphelilerin bir bölümünün yurt dışında olduğu belirtildi.